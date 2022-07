(VIDEO) Mishell në Shkup: Nuk duhet ta lëshoni këtë mundësi!

Vendimi mbetet i juaji. Jemi të vetëdijshëm për ndjeshmërinë e identitetit nacional. Kështu deklaroi nga Shkupi, kryetari i Këshillit Evropian Sharl Mishel, i cili po viziton vendin në kohën kur duhet të merret vendimi për të pranuar propozimin francez, që do t’i hapë rrugën vendit drejt anëtarësimit në BE. Nëse propozimi pranohet, Mishel thotë se konferenca e parë ndërqeveritare do të mbahet pas disa ditësh. Ndërsa shtoi se Maqedonia e Veriut mund ta llogaritë KE-në për çfarë do ndihme që ka nevojë, përfshirë edhe atë financiare.

Sharl Mishel, kryetar i Këshillit Evropian

“Nëse thoni po, konferenca e parë do të mbahet në ditët në vazhdim dhe do të implemntohet vendimi i marsit 2002, dhe do të pasojnë menjëherë hapat tjera. Do të fillojë proces i skriningut. Më lejoni sinqerisht t’ju them, se kjo mundësi është shumë e rëndësishme që të lëshohet. Asnjëherë nuk kemi qenë asnjëherë afër. Po për fillim të bisedimeve, po për fëmijët tanë”.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski pas takimit me Mishel, edhe një herë tha fjalë të mira për këtë propozim dhe shtoi propozimi francez do të prezantohet edhe në Kuvend, ku ka përfaqësues të të gjitha partive politike.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Propozimi është në përputhshmëri me rezolutën në Kuvend për qëndrimet e vendit në raport me Bullgarinë. Para nesh kemi propozim të mirë. Nga ne varet vendimi për të ardhmen e vendit. Ata, qytetarët e meritojnë të jetojnë në kushte evropian, dhe zëri i tyre të jetë i barabartë me të gjitha vendet tjera anëtare”.

Mishel gjatë vizitës zyrtare njëditore në vendin tonë, është takuar edhe me presidentin Pendarovski dhe krerët e lartë të shtetit dhe ka marrë pjesë në seancën e rregullt të Qeverisë.

Emine Ismaili /SHENJA/