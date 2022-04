(VIDEO) Ministrja u bën thirrje edukatorëve t’i pranojnë fëmijët

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska u bëri thirrje edukatorëve dhe kujdestarëve që të normalizojnë procesin edukativo-arsimor dhe të pranojnë fëmijët në kopshte. Ajo përmes një postimin në profilin e saj të Fejsbukut shkroi se orët e humbura të mësimit shkojnë në dëm të zhvillimit të fëmijërisë së hershme, që është bazë për zhvillimin e mëtjeshëm të çdo individi.

JOVANKA TRENÇEVSKA, MINISTRE E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE

“Besoj se në radhë të parë do të vihet interesi i fëmijëve. Kopshtet do të hapin dyert e tyre dhe përmes një dialogu të fortë partneriteti të vazhdueshëm që ne vazhdojmë me Sindikatën, do të gjejmë një model që siguron dhe garanton rritje të vazhdueshme të pagave për punonjësit në kopshte”

Ajo më tej shton se Qeveria do të zgjidh kërkesat e tyre, pasi prioriteti kryesor i tyre është standardi më i mirë jetësor i qytetarëve.

JOVANKA TRENÇEVSKA, MINISTRE E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE

“Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë dëshmuar edhe më herët se dëgjojnë kërkesat e stafit edukativ në kopshte dhe se nuk ikin nga zgjidhjet që përmirësojnë gjendjen e tyre ekonomike dhe sociale. Gjithashtu kemi vërtetuar se prioritet kyç është rritja e pagave të punonjësve në kopshte, të cilat janë rritur me 21% në katër vitet e fundit, që është rritja më e madhe në histori.

Pas marrëveshje për rritjen e pagave minimale dhe pensioneve , ministrja beson se dialogu social është e vetmja mënyrë për ta zjgidhur edhe këtë sfidë. Linda Ebibi /SHENJA/