(VIDEO) Ministrja e Shëndetësisë në Suedi humb ndjenjat, rrëzohet gjatë konferencës

Ministrja e Shëndetësisë në Suedi Elisabeth Lann, ka humbur ndjenjat ndërsa ishte live në një konferencë për shtyp. Pak minuta pas prezantimit të panelit, ajo ka humbur ndjenjat dhe është rrëzuar në tokë dhe goditi kokën.

Anëtare të tjerë të pranishëm nxituan menjëherë për ta ndihmuar gjithashtu iu dha edhe ndihma e parë. Në një njoftim të dytë, u raportua se gjendja e saj shëndetësore nuk është përkeqësuar, dhe në një dalje tjetër, vetë Lann tha se kishte pasur nevojë për trajtim mjekësor, por nuk ka probleme serioze.

Lann, e cila më parë ishte këshilltare e qytetit në Göteborg, mori detyrën e ministres së Shëndetësisë të martën pas dorëheqjes së papritur të paraardhësit të saj, Ako Ankarberg Johansson, të hënën.

