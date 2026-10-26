(VIDEO) Ministrja e Energjetikës i mbijeton interpelancës në Kuvend

(VIDEO) Ministrja e Energjetikës i mbijeton interpelancës në Kuvend

Në Kuvend dështoi interpelanca kundër ministres së Energjetikës Sanja Bozhinovska. Nëntëmbëdhjetë deputetë votuan pro interpelancës dhe 63 kundër. Deputeti i Levicës, Amar Mecinoviq, duke shpjeguar arsyet e interpelancës, theksoi se Ministria u formua me premtimin për të sjellë rend në sistemin energjetik, ndërsa nuk ka ofruar zgjidhje për asnjë nga problemet e saj kryesore edhe pas dy vitesh.

MARKETING

Shik.mk

Amar Mecinoviq, deputet i Levicës

“Pika e parë për të cilën duhet të flasim është dobësimi financiar i EMV-së. Derisa dy vite më parë borxhet e prodhuesit shtetëror arritën në 156.6 milionë euro, në tremujorin e dytë të vitit 2026 ato arritën në 173.9 milionë euro – një rritje prej 17 milionë eurosh. Përveç kësaj, në distribuim EMV ka borxh 35.6 milionë euro. Është e qartë se nuk keni pasur kurrë qëllim ta konsolidoni EMV-në. Për shkak se EMV-ja, VMRO-DPMNE, si të gjitha qeveritë e mëparshme, e trajtojnë atë si një pus pa fund për pasurimin e kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre”

Sipas deputetit Fatmir Bytyqit, hapsirën që e lënë reformat e pa realizuara, barrierat e tregut dhe pasiviteti institucional ngrihet dyshimi se në energjinë e Maqedonisë krijohet model i veçantë tarifor.

Fatmir Bytyqi, deputet i LSDM-së

“Zero euro për ata që e prodhojnë energjinë elektrike dhe përfitime preferenciale për ata që kanë lidhje politike. Ekzistojnë informacione për raste gjatë orëve të prodhimit intensiv diellor, pronarëve të centraleve fotovoltaike, u ofrohet një riblerje me zero euro për megavat orë, derisa e njejta energji elektrike më tej shitet në tregjet e vendeve fqinje, me çmim prej 30 eurosh”.

Ministrja e Energjetikës, minierave dhe burimeve minerale, falenderoi deputetët për këtë interpelancë përmes të cilës tha se do të prezantoj edhe punën e tyre. Ndërsa ju përgjigj edhe akuzave për menaxhimin e sektorit energjetik, çmimin e energjisë elektrike dhe përdorimin e mineraleve.

Sinkron: Sanja Bozhinovska, ministre e Energjetikës

“Politika energjisë, siguria e furnizimit, minierat dhe mineralet janë përgjegjësitë tona. Për EMV-në – ajo është një shoqëri aksionare dhe ministria nuk kryen prokurime, as nuk lidh kontrata tregtare. Për MEPSO-n, ka kufizime ligjore. KRRE ka një rol të përcaktuar qartë, është një organ i pavarur”.

Interpelanca kundër ministres Bozhinovska është dorëzuar nga deputetët e partisë Levica. Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Në 14 qendra në nivel republikan OKH “Merhamet” fillojnë me kurset falas të gjuhës turke

Në 14 qendra në nivel republikan OKH “Merhamet” fillojnë me kurset falas të gjuhës turke

(VIDEO) Holovnja: Zgjidhni vet problemet me fqinjët!

(VIDEO) Holovnja: Zgjidhni vet problemet me fqinjët!

(VIDEO) FiIipçe akuzon se Bozhinovska është autore e skemës së krimeve energjetike

(VIDEO) FiIipçe akuzon se Bozhinovska është autore e skemës së krimeve energjetike

(VIDEO) Qeveria mburret se shporta e tyre ka 358 denarë më pak në shtator

(VIDEO) Qeveria mburret se shporta e tyre ka 358 denarë më pak në shtator

(VIDEO) Nga mesnata benzina ulet për 5 denarë, çmimi i diselit nuk ndryshon

(VIDEO) Nga mesnata benzina ulet për 5 denarë, çmimi i diselit nuk ndryshon

(VIDEO) Nga e enjtja letërnjoftimet dhe patentat në telefon

(VIDEO) Nga e enjtja letërnjoftimet dhe patentat në telefon