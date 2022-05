(VIDEO) Ministria e Financave: 167.6 mln euro nga berzh për autostradën Shkup -Bllacë

Ministria e Financave ka siguruar mbi 200 milionë euro mjete financiare nga BERZH-i, për ndërtimin e aksit të autostradës Shkup-Bllacë. Siç theksohet në kumtesën e Ministrisë së Financave, me këtë kompletohet konstruksioni financiar për realizimin e këtij projekti. Përveç mjeteve të siguruara nga BERZH-i, projekti do të financohet edhe me grant nga Western Balkans Investment Framework, në vlerë prej 26.5 milionë eurove.

Ministria e Financave

“Me Propozim-ligjin për garanci të Republikës së Maqedonisë së Veriut për detyrimet ndaj Marrëveshjes së huasë për financimin e projektit TEN-T për autostradën nga Shkupi deri në kufirin me Kosovën, parashihet sigurimi i 167.6 milionë eurove nga BERZH-i, të cilat sigurohen me afat pagese prej 16 viteve, me grejs periudhë të përfshirë prej 4 viteve dhe normë interesi variabile dhe të përbërë prej EURIBOR gjashtëmujor të rritur për margjinë prej 1%”.

Aksi rrugor prej rreth 10 kilometrash që do të lidhte autostradën “Arben Xhaferi”, u nda në dy faza, por megjithatë ndërtimi po zgjat me vite. Faza e parë, nisi më 15 nëntor 2021, ndërsa nuk dihet se kur do të nisin punimet për fazën e dytë.

Autostrada “Arben Xhaferi” në pjesën e Republikës së Kosovës, u përfundua në maj të 2019-tës.

Emine Ismaili /SHENJA/