(VIDEO) Ministria e drejtësisë tërhiqet nga formulimi “mendim negativ”

Në propozim Ligjin e ri për përgjegjësi qytetare për shpifje dhe ofendim, Ministria e Drejtësisë propozoi që të ketë denime ndaj gazetarëve dhe mediave edhe për “mendim negativ” të shprehur ndaj dikujt. Menjëherë ka reaguar Shoqata e Gazetarëve e cila vlerëson se një formulim i tillë shtyp fjalën e lire dhe do të nxiste valë të padive ndaj gazetarëve për mendim të shprehur.

SHGM

“Edhe pse në praktikën lokale gjyqësore lëndët ndaj punonjësve medatik janë para së gjithash për shpifje dhe thuajse nuk ka për ofendim, ky definicion nëse nuk ndryshohet mund të nxisë në të ardhmen valë të padive ndaj gazetarëve vetëm për mendim të shprehur që në bazë është në kundërshtim me parimet e lirisë së shprehjes dhe të drejtës për informim të qytetarëve”.

Edhe VMRO DPMNE-ja opozitare ka kritikuar Qeverinë për këtë propozim. Sipas tyre, Qeveria e Kovaçevskit nuk e duron kritikën dhe po tentojë të heshtë kritikat e popullit për krizat në të cilat është zhytur shteti.

VMRO DPMNE

“Është e qartë se Kovaçevski, piuni i Zoran Zaevit nuk dëshiron të durojë kur populli e kritikon për situatën kur njerëzit nuk kanë as për bukë, ndërsa shteti zhytet në krizë ekonomike, shëndetësore dhe energjetike”.

Por pas reagimeve të ashpra, Ministria e Drejtësisë njoftoi se do të tërhiqet nga ky propozim dhe do të ndryshojë tekstin e Ligjit gjatë procedurës parlamentare.

MINISTRIA E DREJTËSISË

“Formulimi lidhur me propozim Ligjin për përgjegjësi qytetare ku për fyerje përgjigjesh edhe për ‘mendim negativ’ është formulim i gabuar dhe do të intervenohet menjëherë gjatë diskutimit për amendamentet. I mbështesim plotësisht liritë dhe të drejtat e gazetarëve dhe të gjitha ligjet i sjellim bashkë me shoqatat, në interes të informimit të lirë dhe objektiv”.

Formulimi kontestues është pjesë e nenit 6 të propozim Ligjit të ri të përgatitur nga Ministria e Drejtësisë, dhe parashikon që pjesë e përgjegjësisë për ofendim të jetë edhe publikimi i mendimit negativ me qëllim të dëmtimit të imazhit të dikujt tjetër. /SHENJA/