(VIDEO) Ministria e Bujqësisë planifikon ta kthejë sistemin e ujitjes

Ministria e Bujqësisë planifikon ta kthejë sistemin e ujitjes

Qeveria dhe Ministria e Bujqësisë vitin e ardhshëm do të fillojnë zbatimin e programit 10-vjeçar, me të cilin do të ndahen 20 milionë euro në nivel vjetor për investime dhe kthimin e sistemeve të ujitjes në gjendje funksionale. Këtë gjatë vizitës së sotme në Dellçevë e paralajmëroi ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunoski, duke theksuar se Qeveria dhe Ministria janë të vetëdijshme se uji është element thelbësor në prodhimtarinë bujqësore.

CVETAN TRIPUNOVSKI, MINISTËR I BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE EKONOMISË SË UJËRAVE

“Ne nuk mund të shpresojmë në prodhim rentabil, as në cilësi dhe as në sasi, nëse nuk kemi sasinë e ujit. Jo vetëm në pjesën lindore, pothuajse në të gjithë territorin, do të punohet intensivisht për kthimin e sistemeve në gjendje funksionale, me vetëdije se është element kyç në prodhimtarinë bujqësore”.

Ai u përqendrua edhe në reduktimin e fondit blegtoral dhe sqaroi se çfarë planifikojnë të zbusin situatën me uljen e numrit të bagëtive. Tripunovski tha se nga programi i ardhshëm i vitit 2025 do të japin mbështetje të shtuar, e gjitha kjo me qëllim të kthimit të fondit blegtoral, sepse siç tha, duhet të sigurojnë ushqim vendor për eksport të produkteve bujqësore.

Samir Mustafa /SHENJA/

