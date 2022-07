(VIDEO) Ministri Sali: 560 pacientë janë trajtuar me kemofiltrim në “Zhan Mitrev”

Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali kërkon kohë që të bëhet analizë për pacientët që “Zhan Mitrev”, i ka trajtuar me metodën e kemofiltrimit. Ai u shpreh se po ndjen presion nga gazetarët lidhur me këtë rast, por derisa të përfundoj ky proces nuk mund të japë asnjë informacion më shumë sepse të njejtat mund të keqpërdoren, prandaj u kërkoi gazetarëve që ta kursejnë.

“Presioni është i madh sidomos nga ju gazetarët për një vendim të shpejtë dhe për konkluzione të shpejta nga komisionet për këtë rast. Ne kemi marrë material nga Zhan Mitrev, më duhet të them se kanë qenë bashkëpunues dhe na i kanë dhënë të gjitha materialet e kërkuara. Bëhet fjalë për 560 pacientë me Covid që kanë qenë të trajtuar me kemofiltrim. Sa kohë do na duhet për të bërë analizën e këtyre 560 dosjeve të cilat janë voluminoze sepse ka pasur pacientë që aty kanë qëndruar 1 muaj, do të na marrin mjaftë kohë që opinionit në fund t’i japim raport përfundimtar preciz se çfarë ka ndodhur në Zhan Mitrev. Do ishte mirë të më kursenit nga informacionet e tilla sepse çdo informacion që do ta jap para kohe mund të keqpërdoret”.

Ministri Sali më tej njofton se nuk ka nevojë për masa shtesë kundër koronavirusit, pasi sistemi shëndetësor nuk është i ngarkuar, gjegjësisht të hospitalizuar nëpër reparte infektive thotë se janë më pak se 100 pacientë. Poashtu sipas Salit, nuk ka asnjë pacient që është në kujdes intenziv dhe në respirator.

“Ne çdo ditë po vërejmë rritje të butë të të infektuarve të rinj. Shkupi vazhdon të jetë vatër e koronavirusit, gjegjësisht është zonë e kuqe. Megjithatë kjo është zonë e kuqe sa i përket të të infektuarëve të rinjë, por sa i përket mbingarkesës së sistemit, ende jemi në zonë të verdhë. Mund të ndaj edhe shifra, më pak se rreth 100 pacientë janë në të gjitha repartet në shtet, që sipas përvojës së kaluar tregon që ende jemi në fazë optimiste”.

Sali mori pjesë në në hapjen e Qendrës Kirurgjike Urgjente, pas rinovimit të saj. Ministri Bekim Sali u pyet nëse investimet në renovimin e reparteve do ta lënë anash hapjen e qendrës së re klinike. Ai u përgjigj se hapja e qendrës së re klinike vazhdon të mbetet prioritet i kësaj Qeverie, mirëpo, për momentin nuk kanë zgjidhje financiare për nisjen e punimeve.

Emine Ismaili /SHENJA/