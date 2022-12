(VIDEO) Ministri i Shëndetësisë: Projekti i qendrës klinike ka marrë dy herë veto

Për projektin e Qendrës Klinike, fillimisht u vu veto nga opozita, vetoja e dytë u vendos nga një pjesë e qeverisë, kështu që këto janë dy pengesat më të mëdha për një projekt të tillë. Kështu deklaroi ministri i shëndetësisë, Bekim Sali, duke shtuar se pavarësisht bllokimeve, koncepti i idesë është pranuar nga të gjitha parititë politike, pa dallim nëse e thonë publikisht apo e mbështesin në heshtje. Sipas tij Qendra klinike ka mbështetjen e 70 për qind të popullsisë.

“Në 15 vitet e fundit, është e vërtet që çdo ministër vjen me një premtim se qendra kilnike është prioritet dhe do gjejë zgjidhje. Më duhet të pranoj se kam kaluar rreth gjashtë-shtatë muaj në negociata dhe takime me të gjithë aktorët e bllokut politik. Përfshiva anëtarë të qeverisë dhe opozitës në një grup pune që duhej të sillte një konsensus politik për prioritetin e Qendrës Klinik. Në ndërkohë, kapaciteti i Qendrës Klinike ekzistuese dhe kapaciteti i planit që është bërë për Qendrën Klinike Universitare në Shkup nuk pajtohen me kalimin nga një kapacitet në tjetrin, prandaj ne duhet të ndryshojmë vetëm vendodhjen”

Kreu i shëndetësisë në një intervistë për “TV TELMA”, foli edhe për situatën në sektorin publik në shëndetësi, duke e cilësuar atë si jo të mirë dhe se duhet punuar shumë në atë drejtim.

“Analiza e bërë për diagnozën e shëndetit publik në vitin e kaluar, në investime, organizim, respektim të protokolleve dhe gjithçka tjetër në fushën e shërbimeve shëndetësore, dha një rezultat jo të mirë për ne si vend. Nuk është shenjë e mirë që po ecim në drejtim pozitiv, por vërtet duhet të përveshim mëngët dhe të mendojmë se si duam të vazhdojmë”

Sali shtoi se në shëndetësinë publike, mjetet shpenzohen për institucione që nuk ofrojnë shërbime cilësore sa duhet, sikurse institucionet shëndetësore private. Nëse një institucion privat mund të funksionojë me çmime që janë vendosur si për shëndetësinë publike ashtu edhe për atë private dhe në fund të vitit tregojnë rezultat pozitiv financiar, atëherë si ka mundësi që shëndetësia publike të mos ketë rezultat pozitiv, theksoi ministri Sali.

