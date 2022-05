(VIDEO) Ministri i Shëndetësisë paralajmëroi simulim të valës së pestë të koronës

Komisioni për Sëmundjet Infektive në periudhën në vijim do të simulojë shfaqjen e mundshme të valës së pestë të Covid-19, njoftoi sot Ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali. Përveç simulimit, Komisioni do të fokusohet në trajtimin e pacientëve me komplikime post-traumatike.

I pari i Shëndetësisë Bekim Sali, përsëri bënë thirje për kujdes ndaj koronavirusit edhe pse 99 përqindë e masave mbrotjese ndaj virusit, tani më janë hequr.

BEKIM SALI-MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Situata është e qëndrueshme, lineare. Për momentin është qetësi dhe nuk ka alarm për të ardhmen. Si qytetarë të përgjegjshëm, duhet të kemi kujdes se ku lëvizim, nëse kemi simptoma, të telefonojmë në kohë, nëse jemi pozitivë, të izolohemi”.

Ministri Bekim Sali, sot ishte në Klinikën Universitare për Radiologji dhe Onkologji, ku u promovua aprati i ri për Acelator Linear, që sipas Salit është shumë i rëndësishëm për trajtimin e kancerit.

BEKIM SALI-MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Bëhet fjalë për Alciletaroin Halthfium, është produkt amerikan, i cili në nivel botëror konsiderohet prej më cilësorëve. Atë që dua të them është se Ministria e Shëndetësisë ka bërë furnizimin publik lidhur me këtë aparat, por pjesën tjetër të logjistikës, në fakt, objektet, instalimet, rinovimin e këtij objekti, e ka bërë me buxhetin e saj Klinika e Onkologjisë”.

Ministri Sali sqaron se kjo klinikë është e vetmja e cila nuk ka listë të pritjes, çdo pacient i cili ka nevoj për shërbime në këtë klinikë, cakton terminin dhe fillon trajtimin.

Samir Mustafa /SHENJA/