(VIDEO) Ministri i Jashtëm: Jemi të përgatitur për BE-në, por jo për rreziqe të reja
“Maqedonia e Veriut është e gatshme të vazhdojë në rrugën evropiane, por presim garanci të qarta se procesi do të vazhdojë pa bllokime të reja dhe me parashikueshmëri më të madhe”, kështu tha Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timçe Mucunski, duke iu përgjigjur pyetjeve pas takimit me homologun e tij lituanez, Kestutis Budris, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në vend.
I pyetur se si e komentoi deklaratën e homologur lituanez se tani është momenti për zgjerim dhe duhet të shfrytëzohet, Mucunski vlerësoi se ekziston mbështetje e gjerë nga vendet anëtare për përparimin e Maqedonisë së Veriut, por se siguritë e qarta janë të nevojshme për mbarëvajtjen e procesit të integrimit evropian.
Ai ka dilemat se çfarë sigurish mund të marrë vendi ynë, ose garanci, se nuk do të përballemi me bllokime të përhershme nga një shtet anëtar. Sepse sipas tij ajo që është e qartë, edhe në lidhje me të ashtuquajturin konsensus të vitit 2022, ka interpretime të ndryshme që vijnë nga 26 vendet anëtare, institucionet evropiane dhe një shtet anëtar.
Timcho Mucunski, Ministër i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme
“Do ta përsëris përsëri, nuk është se ne si shtet kemi rezistencë, jemi të vetëdijshëm dhe në të gjitha deklaratat tona, jo vetëm nga unë, por edhe nga presidenti i shtetit, nga kryeministri, themi se do të marrim pjesë në këtë proces. Sidomos pas samitit në Tivat, tashmë ka një energji për të ecur përpara. Nuk ka dilemë për ne. Por nuk do të lejojmë që ky rrezik të realizohet, që ne të bëjmë ato lëvizje, të kemi përsëri këtë lloj bisedimesh, këtë lloj konferencash për shtyp, ku do të jemi në një situatë ku një shtet anëtar nuk po sillet saktë”.
Ndërkaq Mucunski theksoi se dialogu me Bullgarinë duhet të vazhdojë me mbështetjen e shteteve anëtare dhe institucioneve evropiane, në mënyrë që të arrihet një zgjidhje që do të sigurojë një rrugë evropiane të parashikueshme dhe të sigurt për vendin, bazuar në kritere merite, jo në çështje dypalëshe.
Anida Murati /SHENJA/