(VIDEO) Ministri i Drejtësisë: Gjuha maqedonase nuk është pengesë por detyrim
Kërkesa e studentëve shqiptarë që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe, veç partive shqiptare ka provokuar dhe ka nxitur reagimin edhe të partive politike maqedonase po edhe institucioneve. Ministri i Drejtësisë Igor Fillkov ka deklaruar se kjo kërkesë nuk duhet politizuar sepse siç thonë nga Ministria e Drejtësisë janë çështje që direkt lidhen me sistemin e drejtësisë.
Nga Drejtësia thonë se gjuha maqedonase është zyrtare në të gjithë territorin e RMV-së dhe themel i institucioneve të drejtësisë dhe sipas tij, përpjekja për ta paraqitur detyrimin ligjor për njohjen e gjuhës maqedonase si diskriminim është një manipulim i rrezikshëm i opinionit publik dhe një goditje e drejtpërdrejtë ndaj rendit kushtetues.
IGOR FILLKOV, MINISTËR I DREJTËSISË
“Është e patolerueshme që tema të tilla të ndjeshme që lidhen drejtëpërdrejtë me sistemin e drejtësisë të përdoren për tubime dhe pikë politike apo krijim të tensioneve ndër-etnike. Provimi i jurisprudencës kryhet në përputhje me ligjet në fuqi dhe standardet profesionale dhe jo në bazë të politikave ditore dhe agjendave dhe presioneve nga rruga. E drejta për protestë është e drejtë demokratike, por askush nuk ka të drejtë përmes rrugëve dhe protestave të dhunshme të kërkojë shembjen e kritereve dhe standardeve profesionale”.
Për këtë ka reaguar edhe deputeti i VMRO-DPMNE-së, Bojan Stojanoski i cili ka deklaruar se Qeveria është duke kërkuar zgjidhje të qëndrueshme ligjore sa i përket provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai tha se pritet hartimi i një ligji që do të jetë në përputhje me Kushtetutën, dhe Komisionin e Venecias.
BOJAN STOJANOVSKI – DEPUTET
“Është turp që BDI, pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të Drejtësisë, nuk e ka zgjidhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t’u ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Së bashku me partnerët tanë të koalicionit, dje e gjithë publiku në Republikën e Maqedonisë mundi të shihte se u mbajt një takim për të kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme kushtetuese. Çfarë do të thotë një zgjidhje kushtetuese e qëndrueshme? Të hartojmë një ligj që do t’i rezistojë provës së kohës, në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve”.
Ndryshe dje krerët e koalicionit VLEN patën takim me kryeministrin Mickoski duke paralajmëruar zgjidhje të shpejtë për problematikën me provimin e jurisprudencës, problem që sipas VLEN dhe QEverisë, BDI-ja nuk e zgjodhi për 20 vite.
Mevludin Imeri /SHENJA/