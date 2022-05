(VIDEO) Ministri austriak në Shkup: Zgjidhja e kontestit Shkup-Sofje është afër

Pas një vizite në Sofje, ministri Federal për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare i Austrisë, Alexander Schalenberg, erdhi në Shkup ku është takuar me homologun e tij Bujar Osmani. Schalenberg beson se negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë do të hapen sa më shpejt, ndërsa për çështjen me Bullgarinë, ai shtoi se zgjidhja është shumë afër.

MINISTËR FEDERAL PËR ÇËSHTJE EVROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE I REPUBLIKËS SË AUSTRISË

“Sot jam në Shkup dhe jam shumë i inkurajuar që shoh se po i afrohemi zgjidhjes së problemit. Të gjitha pjesët e enigmës janë në tryezë dhe tani na duhet vetëm t’i bashkojmë ato. Dhe ne shpresojmë që para fillimit të verës të vijë në atë fillim. Austria dëshiron të kontribuojë dhe do të solidarizohet me Maqedoninë në hapat para negociatave, sepse është një domosdoshmëri gjeostrategjike. Ju jeni fqinjët e afërt të BE-së, jeni të rrethuar nga shtetet anëtare të BE-së. Të gjitha vendet që nuk janë anëtarësuar ende duhet t’i bashkohen Bashkimit Europian”.

Ndërkaq, ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani theksoi se e ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në familjen e madhe evropiane. Familje ku paqja, stabiliteti dhe prosperiteti janë aspiratat e të gjithë vendeve anëtare.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I PUNËVE TË JASTHME

“Maqedonia e Veriut ka arritur një model unik të një demokracie funksionale multietnike. Demokracitë multietnike mund të funksionojnë në Ballkan, të cilat mund të jenë model referimi për vendet e tjera dhe më gjerë. Baza e vlerave evropiane është në multietnicitetin dhe këtë e kemi arritur dhe jemi të gatshëm ta zgjerojmë në raport me të gjitha bashkësitë etnike. Ndjeshmëria është në paparashikueshmërinë e procesit. Por, kjo është pjesë e bisedimeve që po i kemi me Republikën e Bullgarisë”.

Ministri Osmani më tej tha se janë të vetëdijshëm se Bashkimi Evropian, si përfitim më i rëndësishëm dhe më i madh civilizues i botës bashkëkohore është alternativa jonë e vetme, ndaj punojnë me përkushtim dhe nuk dorëzohen. Samir Mustafa /SHENJA/