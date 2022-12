(VIDEO) Ministra e Mbrojtjes: Nuk ka kërcënim real për shtetin

Në këtë moment nuk ka asnjë kërcënim real për sigurinë e shtetit dhe këtë duhet ta dinë qytetarët. Nuk i lëmë asgjë rastësisë dhe shërbimet, secili në kompetencën e vet, marrin masa shtesë për të garantuar sigurinë, deklaroi ministrja e Mbrojtjes Sllavjanka Petrovska. Petrovska tha se në takimin e së hënës është hapur debat me përfaqësuesit e shërbimeve të inteligjencës dhe ministrin e brendshëm, duke shtuar se ideja është që ekipi operativ të shpejtojë dhe të përmirësoj koordinimin e shërbimeve, si dhe të shërbimeve të vendeve partnere.

SLLAVJANKA PETROVSKA, MINISTRE E MBROJTJES

“Mbrojtja kibernetike e të gjitha institucioneve, por edhe e gjithçkaje që përfaqëson infrastrukturën kritike është sfidë. Ministria është bartëse e zgjidhjes së re ligjore për mbrojtjen e infrastrukturës kritike dhe në fakt nesër në Klubin e deputetëve do të kemi debatin e fundit publik, pas të cilit ligji do të ndiqet në procedurë. Derisa ligji të miratohet dhe të hyjë në fuqi, absolutisht çdo institucion merr masa shtesë në lidhje me mbrojtjen kibernetike. Ne kemi komunikim dhe mbështetje të vazhdueshme nga partnerët strategjikë si brenda NATO-s dhe më gjerë”.

Petrovska tha se të gjitha tentativat e mundshme për sulm kibernetik janë duke u monitoruar dhe janë në koordinim me të gjitha institucionet e interesuara në mënyrë që të përgjigjen sa më shpejt.

Të hënën në mbledhje të qeverisë, me urdhër të Këshillit koordinues të Shoqërisë së Sigurisë dhe Inteligjencës, pas raportimeve të shpeshta për bomba në vend, qeveria vlerësoi se gjendja e sigurisë në vend është e qëndrueshme dhe mori vendim për ngritjen e një ekipi operativ për sigurinë nga kërcënimet kibernetike.

Me ekipin për siguri kibernetike dhe hibride do të udhëheqë Drejtoria për Siguri Publike në kuadër të MPB-së. Ekipi operativ do të përbëhet nga ekspertë nga Drejtoria për Siguri Publike, Agjencia për Siguri Kombëtare dhe Shërbimit-Departamenti i Sigurisë Ushtarake dhe Inteligjencës. Është planifikuar që sipas nevojës të përfshihen edhe institucione të tjera dhe ekspertë.

Medina Ajeti /SHENJA/