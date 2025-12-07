(VIDEO) Milloshovski: BE-në e shohim si partner të barabartë pa kushte bilaterale

(VIDEO) Milloshovski: BE-në e shohim si partner të barabartë pa kushte bilaterale

Integrimi europian dhe politika e jashtme është pika e pestë e strategjisë “Maqedonia 2030”, të cilën VMRO-ja e miratoi dje në kongresin e 18-të në të cilën morën pjesë afro 800 delegat, e të cilën sot e prezantoi para opinionit, deputeti i kësaj partie, Antonio Milloshovski. Sipas Milloshovskit kjo pikë Bashkimin Europian e sheh si partner të barabartë pa kushte bilaterale që do të preknin identitetin ose veçoritë kombëtare

ANTONIO MILLOSHOVSKI, DEPUTET 

“Integrimi evropian dhe politika e jashtme. Partneritete me vija të kuqe të qarta janë pjesa më e rëndësishme, sepse ne si parti politike jemi të përcaktuar për Bashkimin Evropian si partner i barabartë, pa kushte bilaterale shtesë që do të prekni identitetin ose veçoritë kombëtare të popullit dhe shtetit maqedonas”

Sipas Milloshovskit, dokumenti e pozicionon VMRO–DPMNE-në si forcë politike të gatshme të marrë përgjegjësinë dhe rolin për këtë udhëheqje shtetformuese dhe kjo siç potencon Milloshovski nuk është një listë dëshirash parazgjedhore, por dokument me objektiva të qarta që do të ishin trajektore kombëtare në 10–15 vitet e ardhshme.

ANTONIO MILLOSHOVSKI – DEPUTET

“Qëllimi është të kemi gjyqësor të pavarur, prokurori të depolitizuar, administratë profesionale dhe luftë sistemike kundër korrupsionit përmes kontrollit të digjitalizuar të qarkullimit të parave dhe çështjeve pronësore”.

Veç kësaj strategjie, VMRO-DPMNE në kongresin e djeshëm i ka dhënë mandat të ri katërvjeçar për udhëheqje të partisë, Hristian Mickoskit i cili njëashtu është edhe kryeministër i vendit.

Mevludin Imeri /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Drexler: Procesi i pranimit në BE është i bazuar në meritë, duhet punuar shumë!

(VIDEO) Drexler: Procesi i pranimit në BE është i bazuar në meritë, duhet punuar shumë!

Gjendet i vdekur një 44 vjeçar para poliklinikës “Çento”

Gjendet i vdekur një 44 vjeçar para poliklinikës “Çento”

Për shkak të festës, nesër do të ketë kufizime të transportit publik

Për shkak të festës, nesër do të ketë kufizime të transportit publik

Kryetari i Kuvendit të RVM-së, Afrim Gashi takon Bill Gates në Forumin e Dohas 2025

Kryetari i Kuvendit të RVM-së, Afrim Gashi takon Bill Gates në Forumin e Dohas 2025

Kuzeska: Kush i dha të drejtë Mickoskit të negociojë për të sjellë migrantë në vend, Maqedonia nuk ka mundësi të merret me këtë sfidë

Kuzeska: Kush i dha të drejtë Mickoskit të negociojë për të sjellë migrantë në vend, Maqedonia nuk ka mundësi të merret me këtë sfidë

Damasku kushtëzon tërheqjen e plotë të Izraelit nga tokat siriane me nënshkrimin e marrëveshjes së sigurisë

Damasku kushtëzon tërheqjen e plotë të Izraelit nga tokat siriane me nënshkrimin e marrëveshjes së sigurisë