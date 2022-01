(VIDEO) Mijëra qytetarë i dhanë lamtumirën e fundit Rexhail Qerimit

Mijëra qytetarë u mblodhën sot për ti dhënë lamtumirën e fundit Rexhail Qerimit, i cili ndërrojë jetë në burgun e Idrizovës, ku ishte i dënuar me burg të përjetshëm për rastin Alfa.

Falja e namazit të xhenazës u bë në xhaminë e fshatit Opajë, ku nga atje imami i xhamisë e shpalli edhe dëshmorë të fshatit, pastaj të gjithë së bashku u nisen drejt varrezave.

Familjarët e Rexhailit që ishin shumë të pikëlluar dhe me lot në sy deklarojnë se në këtë vend nuk ka drejtësi dhe rasti ka qenë i montuar, ku siç thanë ata Rexhailin e prisnin të kthehet tek familja e tyre, e ai u kthye me arkivol.

VËLLAI I REXHAIL QERIMIT

“Drejtësi? Kur kemi pa? Që 14 vite gati kërkojmë drejtësi dhe asesi drejtësia të dalë në sheshë, ja drejtësia e Maqedonisë d.m.th se drejtësia është vetëm atëher kur të ndërron jetë personi, sa është gjallë nuk ka drejtësi në këtë shtet, pot në këtë shtet ka vetëm për të vdekurit drejtësi d.m.th. varroset edhe mbaron gjithçka te ata. Përndryshe s’ka drejtësi në këtë shtet, kur e dinë këtë rast si një ndër rastet më të përfolur që ishte i montuar dhe i pa drejtë dhe nuk arritën të pakten ta kthejnë në rigjykim dhe ta zbardhin këtë rast ku kishin 100 dëshmi, e për atë nuk ka shpresë në këtë shtet”.

FAMILJARË

“Të tronditur nuk ka qysh, mos i raftë kërkujt në kry edhe prej ktyre edhe prej atyre, se njerëz jemi të gjithë, nuk guxojmë të thojmë jo aty i ra jo atijë, ne jemi besimtarë, besojmë Zotin një, nuk besojmë tjetër kënd por vetëm Zoti edhe Zoti ka bërë emër kështu edhe qështu do të jetë, s’ka ndryshe si të ndodhë. Për mos mu liru kur nuk e kum hjekë prej menve, por ama është në dorë të tjetër kujt, për gjallë do të vjenë drejtësia edhe kush s’ka mendu bile kjo qo do të na vjenë për neve, ne jemi besimtarë dhe nuk i humbin shpresat”.

FAMILJARË

“Të drejtën me tregu jemi tronditur shumë, unë dhe Rexhaili kemi qenë edhe bashkfshatar, s’po di qysh me tregu nuk kam koment, nuk kam çfarë të tregojë, e kemi pritur se do të del i pafajshëm por çfarë të bëjshë, nuk e kishte fatin ta shijonë lirinë, por është një gjë që më dhembë zemra me nejtë 14 vite burg… s’di çfarë të them”.

FAMILJARË

“Rasti i rëndë shumë sa që po më dhembë zemra prej tij, rasti është i montuar, po e dim se prej kujt e kemi , por prej Allahit i ardhtë, s’kemi çfarë të bëjmë”.

Rasti ALFA cilsihohet si rast i montuar politikisht.

Më 26 nëntor të vitit 2008 në afërsi të Fakultetit të shkencave matematiko-natyrore në Shkup u vra polici i njësitit “Alfa”, Afrim Arifi, ndërsa mbetën rëndë të plagosur edhe dy policë të tjerë. Rasti në fjalë bëri bujë në opinion sepse dy vite më vonë, më 30 prill të vitit 2010 për këtë vrasje u dënuan me burgim të përjetshëm ish-pjesëtarët e UÇK-së: Rexhail Qerimi nga fshati Opajë I Kumanovës dhe Agim Islami nga fshati Rashçe i Shkupit. Gjithashtu, me gjashtë vite burg u dënua ish ushtari i UÇK-së, Ramadan Shaqiri. Rasti është bazuar në dëshminë e “dëshmitarëve të mbrojtur”. Qerimi deri tani kishte vuajtur burg 13 vjet e gjysëm. Rasti “Alfa” pritet që të rinisë nga e para, pasi familjarët kanë bërë ekspertizë shtesë nga ekspertë serb të videos së gjetur në vend-ngjarje.

Samir Mustafa /SHENJA/