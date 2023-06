(VIDEO) Mickoski thotë se kur të vijë në qeveri do ta rishqyrtojë marrëveshjen e korridoreve

Ne si qeveri e ardhshme do të trashëgojmë një projekt që do të ketë shumë paqartësi, shumë pikëpyetje dhe prandaj u përpoqëm ta korrigjojmë procesin, por me sa duket ata vendosën ta shtyjnë në një rrugë të dhunshme, pra përmes keqpërdorimit të rëndë të Flamuri europian, që në vetvete është një lloj standardi i dyfishtë dhe hipokrizi. Në njërën anë promovoni vlerat evropiane, në anën tjetër i shkelni ato vlera evropiane dhe kjo i huton qytetarët, deklaroi kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski në emisionin “360 gradë” , duke folur për mënyrën se si qeveria po shtyn kontratën për korridoret 8 dhe 10D. Mickoski shtoi se VMRO-DPMNE si qeveri e ardhshme do të rinegociojë segmentet problematike në kontratën me kompaninë që do të ndërtojë.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYETAR I VMRO-DPMNE-SË

“Problemi ynë si qeveri do të jenë ato segmente të vetë kontratës që janë kritike dhe problematike që ne të ulemi me njerëzit e Bechtel-it dhe ti rinegociojmë ata si qeveri e ardhshme. Qeveria vazhdimisht e fsheh kontratën nga publiku dhe nuk ka konfirmuar nëse versioni i paraqitur nga një sinjalizues është i vërtetë, madje ata kanë dorëzuar një version të redaktuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, jo atë real”.

Në lidhje me takimin e lidershipit, Miccsoki theksoi se është e nevojshme të bëhet një takim lidershipi nga i cili do të ketë një përfundim dhe jo një takim lidershipi vetëm për PR.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYETAR I VMRO-DPMNE-SË

“Përvoja ime tregon se në një format kaq të gjerë, jo një lidership, por një takim ekipi, le ta quajmë kështu, nuk arrihet asnjë përfundim, është më shumë një ekspozitë PR, disa orë të kaluara brenda duke folur për këtë apo atë temë, dalim dhe bëjmë një deklaratë, të tregojmë se për çfarë kemi rënë dakord dhe nuk do të themi asgjë, vetëm se nuk u dakorduam dhe praktikisht përveç një spektakli shtesë, ai takim lidershipi nuk do të thotë asgjë për publikun. Përkundrazi, vlerësoj se në këto momente thelbësore për vendin, është e nevojshme që pas një takimi të tillë lidershipi të dalë në njëfarë konkluzioni”.

Mickoski theksoi se nëse ka takim lidershipi pa përmbajtje dhe pa konkluzion, atëherë është më mirë të mos ketë takim lidershipi.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

MARKETING