(VIDEO) Mickoski: Rikonstruimi i Qeverisë pas kongresit të VMRO-së
Pas marrjes së detyrës si kryetar i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka lënë të zbrazëta dy pozita në Qeverinë e Maqedonisë së Veriut, ndërsa ende nuk dihet se kush do t’i zëvendësojë funksionet që ai mbante më parë. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se është i hapur për të biseduar me të gjithë partnerët e qeverisë për rikonstruktimin e qeverisë pas zgjedhjeve lokale, ndërsa bëri të ditur se rikonstruktimi pritet të ndodhë pas kongresit të VMRO-DPMNE-së, respektivisht pas 6 dhjetorit.
HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR I MAQEDONISË SË VERIUT
“Para çdo hapi duhet të mendohet mirë, nëse zgjidhja e re kadrovike që do të vinte, do të jetë më mirë se e kaluara, normalisht. Kështu që është proces i analizës serioze. Tani jemi të fokusuar në kongresin e partisë që do të ndodhë më 6 dhjetor, ndërsa më pas normalisht në suaza të partisë duhet struktura të bëhet dhe paralelisht me atë proces do të mendojmë për lëvizje të caktuara të kuadrove, nëse ka nevojë. Unë jam i gatshëm me të gjithë aktorët në qeveri të ulem, t’i dëgjojë idetë e tyre, por sërish do të them. Mandatar i qeverisë jam unë”.
Sa i përket propozimit që zv/kryeministër i parë të jetë Bekim Sali në vend të Izet Mexhitit, Mickoski tha se ka mendim shumë të lartë për atë, por megjithatë tha se VLEN-it nuk do t’i takojë një ministri më shumë.
HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR I MAQEDONISË SË VERIUT
“Ky është vendim i partnerit tonë të koalicionit. Unë kam mendim të lartë për Bekim Sali. Absolutisht, këtu nuk duhet të ketë asnjë dilemë. Por, kjo nuk do të thotë se do të ketë një vend shtesë në kabinetin qeveritar”.
I pyetur nëse ka kontaktuar ndonjë prej partnerëve të Aleancës Kombëtare për Integrim, me kërkesë për t’u bërë pjesë e qeverisë, Mickoski tha se nuk ka folur me askënd për tema në lidhje me Qeverinë.
Samir Mustafa /SHENJA/