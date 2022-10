(VIDEO) Mickoski: Qeveria tepricën e energjisë t’ia japë kompanive

Ne ofruam zgjidhje që kanë të bëjnë me lehtësimin e situatës me krizën energjetike, dhe propozuam që tepricat e energjisë elektrike të prodhuara nga EMV-ja, në vend që të përfundojnë në mënyrë të dyshimtë në kompani private ose diku në Ballkan, t’i jepen ekonimës me çmim prodhimi, në mënyrë që ata të munden t’i përdorin ato dhe ti ruajn vendet e punës. Kështu deklaroi kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, i cili sugjeroi që kompanitë në vend që të paguajnë energji elketrike prej 300-400 euro për megavat ore, të paguajnë çmimin real të EMV-së, që sipas llogaritjeve do ishte diku nga 80 deri 90 eoro për megavat orë.

Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE

“Jo vetëm tepricat e natës, por edhe ato teprica që ndodhin gjatë fundjavës, sidomos të dielave. Por, që kjo të ndodhë kompanitë duhet të punojnë të dielave. Dhe për të punuar të dielën duhet të ndërhyhet në Ligjin për marrëdhënie Pune dhe Ligjin për tregti për t’u mundësuar kompanive, që vetë punëtorët të zgjedhin se cila ditë të jetë jopune, ndërsa të dielën të mund të punojnë”

Micksoski theksoi se e diela duhet të jetë ditë punë dhe se tepricat e natës duhet t’i shfrytëzojnë për të shpëtuar vendet e punës, në mënyrë që punëtorët të mos hiqen nga puna, në një kohë të vështirë si kriza financiare edhe energjetike.

Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE

“Masa e dytë është për ato kompani që do të kenë nevojë të blejnë energji elektrike krahas këtyre tepricave, qeveria të paguaj gjysmën e çmimit. Sipas përllogaritjeve tona, kjo shumë do të kushtonte jo më shumë se 50 milionë euro. Këto janë para që zyrtarët e kësaj qeverie i kanë vjedhur rregullisht në 5 vitet e fundit në tremujorin e parë. Prandaj kur flasim për kursime, ata duhet të kthehen nga vetja dhe të mos vjedhin. Nëse ndalojnë vjedhjen, atëherë do të ketë para për këtë masë. Në vend që të vidhen këto prara përmes gërmimeve dhe tenderëve në REK Manastir, për naftë, qymyr, ato para duhet të përfundojnë në ekonomi për të shpëtuar vendet e punës”.

Kreu opozitar përveç masave të lartëprmenduar, dje propozoi si masë, fundjavë pa TVSH për produktet ushqimore bazë, ndërhyrje në Ligjin për të ardhurat personale për të cilat do të dorëzojnë ndryshime në Kuvend, për shtyrjen e tatimit të shkallëzuar nga 1 janari 2023. Ndërsa, masa e fundit ka të bëjë me “sterilizimin e të dhënave të thesarit në Bankën Popullore.

Linda Ebibi /SHENJA/