(VIDEO) Mickoski: Provimi i jurisprudencës mund të bëhet edhe në gjuhën shqipe

(VIDEO) Mickoski: Provimi i jurisprudencës mund të bëhet edhe në gjuhën shqipe

Kryeministri Hristijan Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprodencës të kalohet në gjuhën shqipe. Madje ai thotë se Ligji i Gjuhëve është i qartë dhe kjo duhet të ju lejohet studentëve që e kërkojnë një gjë të tillë.

Hristijan Mickoski, kryeministër  

“Nuk shoh këtu asnjë problem përse të mos kalohet…..Ligji i Gjuhëve është i qartë. Nëse dikush dëshiron që provimin ta jap në gjuhën shqipe, kjo duhet t’i lejohet”.

Pas deklaratës së kryeministrit ka reaguar nënkryetari i BDI –së Bujar Osmani.

Bujar Osmani, nënkryetar i BDI

“Pasi kryeministri konfirmoi sot se me ligj provimi i jurisprudencës mund të jepet në gjuhën shqipe, një gjë është e qartë: Ministri i Drejtësisë duhet të japë menjëherë dorëheqje. Ndërsa për përfaqësuesit e VLEN-it: më mirë të mos shihen askund për një kohë”.

Qëndrimi i Ministrisë së Drejtësisë bie ndesh me deklaratën e kryeministrit.

Ministria e Drejtësisë ditë më parë refuzoi kërkesën e studentëve shqiptarë  të cilët kërkonin që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata refuzimin e bazonin në arsyetimin se një kërkesë e këtillë sipas tyre është në kundërshtim me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.

Rreth 385 studentë shqiptarë përmes  një peticioni kërkuan që ky provim të mbahet në gjuhën shqipe. Ministria e Drejtësisë kërkesën e tyre e cilësoi si anti-kushtetuese dhe thanë se për tu bërë pjesë e sistemit të drejtësisë një jurist i diplomuar duhet me patjetër ta njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e sajë cirilik. Pas kësaj përgjigje, pati edhe disa reagime në opinion si nga ekspertët e fushës ashtu edhe nga përfaqësues qeveritarë dhe të institucioneve.

Emine Ismaili /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Takaichi i Japonisë arrin fitore të jashtëzakonshme në zgjedhjet e parakohshme

Takaichi i Japonisë arrin fitore të jashtëzakonshme në zgjedhjet e parakohshme

Policia serbe me detaje për rrëmbimin e Daniel Kajmakoskit

Policia serbe me detaje për rrëmbimin e Daniel Kajmakoskit

Zhdukja e ish-politikanes amerikane, CNN: Rrëmbyesit kërkojnë 6 milionë dollarë, familjarët do të paguajnë

Zhdukja e ish-politikanes amerikane, CNN: Rrëmbyesit kërkojnë 6 milionë dollarë, familjarët do të paguajnë

Irani: Bomba të pashpërthyera ende janë të pranishme në objektet bërthamore të goditura nga SHBA-ja

Irani: Bomba të pashpërthyera ende janë të pranishme në objektet bërthamore të goditura nga SHBA-ja

Minçev: Duhet të bëjmë shkurtimin e 40 për qind të institucioneve shtetërore

Minçev: Duhet të bëjmë shkurtimin e 40 për qind të institucioneve shtetërore

Rexhepi – Zejd: Përkthimi i politikës së Mickoskit në gjuhën e VLEN-it

Rexhepi – Zejd: Përkthimi i politikës së Mickoskit në gjuhën e VLEN-it