(VIDEO) Mickoski: Populli maqedonas ka dhënë shumë për vlerat evropiane

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski siguron se nuk do të lejoj të bëhen ndryshime kushtetuese. Edhe një herë Mickoski deklaroi se VMRO nuk do të votoj për ndryshimin e Kushtetutës dhe se deputetët e tyre do të jenë mbrojtës dhe siguri për këtë.

Hristijan Mickoski, lider i VMRO-DPMNE-së

“Garantoj se kjo nuk do të ndodh, ndërsa garancë janë 44 deputetët që e përfaqësojnë VMRO-DPMNE-në dhe deputetët e tjerë me mendime të lira, por ne nuk fokusohemi këtu. Ne fokusohemi në kornizën negociuese, gjegjësisht për të qenë më preciz neni 5 alindea 4 ku është vendosur Protokolli dhe Marrëveshja biletarale. Mos u shqetësoni, Kushtetuta nuk do të ndryshohet. Këtu janë deputetët e VMRO-DPMNE-së, Kushtetuta është e mbrojtur dhe e sigurt”.

Lidhur me porosinë e eurokomisarit Oliver Varheji nga Brukseli se ngjarjet në Kuvend gjatë debatit mbi propozimin francez, nuk përfaqësojnë vlera demokratike, Mickoski u shpreh se e respekton qëndrimin e Varhejit por shpreson që edhe Varheji ta respektoj të tijin.

Hristijan Mickoski, lider i VMRO-DPMNE-së

“Unë e respektoj qëndrimin e zotëri Varhejit, por shpresoj që edhe ai e respekton timin. Maqedonia dhe populli maqedonas kanë dhënë shumë për ato vlera evropiane. Flamuri na u ndryshua me forcë, me forcu na u detyrua vendosja referencës kohore të emrit, me forcë na u ndryshua Kushtetuta, me forcë na u ndryshua emri kushtetues, me forcë tani kishte tentim për të ndryshuar identitetin maqedonas, nëse të gjitha këto janë vlera evropiane, më falni unë nuk dua t’i ndaj”.

Për zhvillimet në Bruksel ku u mbajt konferenca e parë ndërqeevritare mes RMV-së dhe BE-së dhe nisjen e negociatave, Mickoski tha se as nuk ka skrining, as bisedime, ajo dje sipas tij ishte vetëm një fotosesion dhe se Shqipëria do të nisë negociata ndërsa vendi jonë do të mbetet në pritje.

Emine Ismaili /SHENJA/