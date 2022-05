(VIDEO) Mickoski: Pavarësisht datës vendi duhet të shkojë në zgjedhje

Pavarësisht nismave të reja për bashkësi të reja politike në Evropë, procesi i zgjerimit të BE-së duhet të vijojë me dinamikën e zakonshme. Kështu vlerëson kryeministri Dimitar Kovaçevski pas paralajmërimeve për formimin e bashkësive gjeopolitike si alternativë për Bashkimin Evropian. Ai thotë se sidomos lufta në Ukrainë imponon që të vazhdojë zgjerimi i Bashkimit Evropian.

DIMITAR KOVAÇEVSKI, KRYEMINISTËR

“Situata e re gjeopolitike në botë dhe në Evropë, sidomos duke pasur parasysh luftën në Ukrainë, gjithsesi se dikton që BE-ja si bashkësia më e madhe e shteteve në Evropë ta mendojë zhvillimin e saj të mëtutjeshëm. Por, kuptohet, në BE ekziston procesi i zgjerimit në të cilin proces ne jemi pjesë dhe kuptohet që ky proces i zgjerimit, i cili është bërë sipas metodologjisë së re, nuk duhet dhe unë besoj se nuk do të preket nga harmonizimi normal i BE-së me rrethimin e ri gjeopolitik në Evropë dhe raportet që i ka për momentin Evropa me luftën në Ukrainë, por kuptohet edhe raportet pas përfundimit të luftës”.

Por kryetari i VMRO DPMNE-së Hristijan Mickoski thotë se pavarësisht se si do të zhvillohet procesi integrues i vendit, nëse Maqedonia e Veriut do të marrë datë ose jo për fillimin e negociatave, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYETAR I VMRO-DPMNE-SË

“Pavarësisht nëse marrim ose jo datë për fillim të negociatave, në vend duhet të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Populli e kërkon këtë në të gjitha anketat, pasi që shumica dërmuese e qytetarëve mendojnë se Maqedonia lëviz në drejtim të gabuar dhe se kjo Qeveri duhet të ndërrohet. Nëse do të marrim ose jo datë, kjo nuk ka aspak lidhje me zgjedhjet e parakohshme parlamentare”.

Ndërkohë që vazhdon bllokimi i VMRO DPMNE-së në Kuvend, partia e Mickoskit ka propozuar edhe procedurë diciplinore ndaj kryeparlamentarit Talat Xhaferi, pasi u publikua një audio incizim ku dëgjohen të sharat e Xhaferit ndaj punonjësve të Kuvendit. Nismën për procedurë diciplinore e ka komentuar sot edhe kryeministri Kovaçevski, duke thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet në procedurë brenda Kuvendit. /SHENJA/