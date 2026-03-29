(VIDEO) Mickoski: Nuk e ndryshojmë kushtetutën pa garanci të qarta
“Nuk ka amendamente kushtetuese pa një qëllim të qartë, dhe nuk ka kukulla që do t’i gjenin për ta bërë këtë”, kështu tha kryeministri Hristijan Mickoski për përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë. Ai theksoi se Qeveria nuk do të pranojë amendamente kushtetuese me kushte që ndikojnë drejtpërdrejt në identitetin maqedonas pa parashikueshmëri të qartë dhe një rezultat përfundimtar të procesit. Po ashtu duke folur për qëndrimet e Bashkimit Evropian, i cili këmbëngul në përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë si kusht për përparim, Mickoski theksoi se nuk ka ndërmend të hyjë në një aventurë të tillë, siç e quajti ai, politikë “me çdo kusht”.
Hristijan Mickoski, Kryeministër
“Nëse ky është kushti i vetëm, dhe në gjithçka tjetër ne jemi më të mirët – më vjen keq, nuk ka bashkëbisedues të mirë këtu pa u përmbushur detajet e tjera. Procesi nuk mund të vazhdojë pa garanci të qarta për të drejtat e komunitetit maqedonas në Bullgari, si dhe pa përfundime specifike nga Këshilli Evropian që do të përcaktonin qëllimin përfundimtar”.
Mickoski bëri edhe një paralele historike, duke theksuar se politika të caktuara në rajon janë pritur me dekada, duke theksuar se Maqedonia është e përgatitur të presë nëse kushtet nuk janë të qarta dhe të drejta. “Nuk do të hyjmë në një proces që do të na çojë në një moçal të ri politik”, tha ai, duke shtuar se prioritet mbeten reformat dhe përmbushja e detyrimeve ndaj Unionit. Sipas tij, qëllimi është që vendi të mbetet ndër kandidatët kryesorë në procesin e integrimit evropian, por pa kompromise që do të rrezikonin pozicionin kombëtar.
Anida Murati /SHENJA/