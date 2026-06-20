(VIDEO) Mickoski: Nga e hëna ulje e madhe e çmimeve të karburanteve

(VIDEO) Mickoski: Nga e hëna ulje e madhe e çmimeve të karburanteve

Kryeministri Hristijan Mickoski pret stabilizim të tregut të derivateve të naftës pas njoftimeve për bisedime paqësore ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani. Të hënën, kur Komisioni Rregullator për Energjetikë pritet të marrë vendimin e ri për çmimet e karburanteve, kryeministri pret që benzina të ulet me rreth 4 denarë për litër, ndërsa nafta me rreth 7 denarë për litër.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR

Ne bëmë llogaritjet tona; është rritur pak edhe vlera e dollarit. Pres që të hënën, bazuar në këto llogaritje, çmimi i benzinës të ulet me rreth 4 denarë për litër, ndërsa nafta disi më shumë, rreth 7 denarë për litër. Megjithatë, të presim që të hënën Komisioni Rregullator ta bëjë njoftimin zyrtar.

 

Kryeministri pret që me përfundimin e negociatave paqësore ndërmjet SHBA-së dhe Iranit të stabilizohet çmimi i naftës në bursat botërore dhe e gjithë situata me energjentët, por thekson se ky do të jetë një proces që nuk do të përfundojë menjëherë. /SHENJA/

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