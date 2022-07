(VIDEO) Mickoski në Budapest tek Orbani, LSDM akuzon se merr instruksione nga Gruevski

Kryetari i VMRO DPMNE-së Hristijan Mickoski dhe nënkryetari i partisë Aleksandar Nikollovski kanë udhëtuar në Budapest për takim me kryeministrin dhe kryetarin e partisë simotër Fides, Viktor Orban. Integrimi në Bashkimin Evropian ka qenë tema qendrore e takimit, sipas komunikatës së partisë. Mickoski ka shprehur qëndrimin se BE-ja është e domosdoshme për popullin, por integrimi duhet të bëhet me dinjitet dhe duke ruajtur identitetin. Gjithashtu është folur për krizën energjetike që e pret vendin dhe Evropën në dimër. Kreu i opozitës ka dhënë vlerësimin e tij se Qeveria ka dështuar në menaxhimin e kësaj krize.

VMRO DPMNE

“U nënvizua se Maqedoninë dhe BE-në i pret dimri më i rëndë në histori, me shumë vështirësi në planin energjetik, në furnizim me energjensë. Kryetari Mickoski potencoi se Qeveria në Maqedoni nuk i bën hapat e nevojshëm për përballje me krizën energjetike, nuk janë siguruar në kohë qymyri, nafta, gazi dhe derivatet e naftës, por kur të vjen kulmi i krizës jepen shumë të mëdha parash, shumë herë mbi atë që ka mundur të shpenzohet nëse këto resurse ishin siguruar me kohë”.

Por LSDM-ja e lexon shumë më ndryshe këtë vizitë të Mickoskit në Budapest. Sipas tyre qëllimi i vërtetë i vizitës është takimi me ish kryeministrin Nikolla Gruevski. Mickoski ka takuar Gruevskin për të marrë instruksione për çështjen e referendumit, sipas LSDM-së.

MARTIN KOSTOVSKI, LSDM

“Sot e pamë se Mickoski është sërish në Budapest, me shumë mundësi të marrë mend ose instruksione nga mentori i tij politik Gruevski, me qëllim të vetëm se si të sillet në këtë moment lidhur me kërkesën për referendum. Mickoski dhe Apasiev nuk patën suksës në qëllimin e tyre, gënjeshtrat dhe skenaret e zeza dështuan. Tani janë të izoluar në tentimet për të krijuar pengesa të reja në rrugën evropiane të shtetit. Arsyet për këtë duhet t’i kërkojnë te vetvetja”.

Qëndrimi i VMRO DPMNE-së është se propozimi francez duhet të shkojë në refendum dhe Maqedonia e Veriut duhet të kërkojë kornizë tjetër negociuese nga BE-ja. Sipas tyre, me kornizën aktuale cenohet identiteti maqedonas dhe poshtërohet shteti. /SHENJA/