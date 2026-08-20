(VIDEO) Mickoski: Kushtetuta jonë ofron mbrojtje për të gjithë qytetarët
Kryeministri Hristijan Mickoski i pyetur se nëse ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar janë rikthyer në tryezë për të tejkaluar mosmarrëveshjen me Bullgarinë dhe se pas pushimeve a do të ketë bisedime me opozitën për të tejkaluar bllokimin në Parlament me shumicën e Badenterit tha se për të dyja rastet do të ketë bisedime derisa të arrihet një zgjidhje.
HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR
“Politika bazohet në bisedime. Unë jam një nga ata politikanë që duan të flasin derisa të arrihet një zgjidhje. Si në rastin e parë ashtu edhe në të dytën, ne do të vazhdojmë të flasim. Sigurisht, ne i dimë cilat janë vijat tona të kuqe dhe brenda këtyre vijave të kuqe, do të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje si për çështjen e parë ashtu edhe për të dytën.”
Lidhur me deklaratën e kryeministrit Bullgar Rumen Radev se ai mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian, por kërkon përmbushjen e detyrimeve të marra dhe mbrojtjen e bullgarëve në RMV, Mickoski tha se Kushtetuta ofron mbrojtje serioze për të gjithë qytetarët dhe se këtë e ka dëshmuar edhe Këshilli i Evropës, i cili merret me të drejtat e njeriut. Por siç thotë ai të njejtën nuk e vepron edhe Bullgaria.
HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR
“Tani këtu vijmë te tema e dytë, dhe ajo është se çfarë bëjmë me komunitetin maqedonas në anën tjetër të kufirit, duke pasur parasysh se Bullgaria ka ratifikuar — një qeveri tjetër, jo kjo e zotit Radev — se do t’i respektojë të drejtat e njeriut, ndërsa nga ana tjetër vazhdimisht shmang regjistrimin e shoqatave të komunitetit maqedonas në Bullgari”.
Mickoski tha se deri tani nuk është iniciuar ndonjë takim në çfarëdo niveli. Ai potencoi se pret që përpjekjet diplomatike për të gjetur një zgjidhje fillimisht t’i afrojnë qëndrimet e të dyja palëve. Nëse ka mundësi për një afrim të tillë, atëherë jam absolutisht i gatshëm, tha Mickoski.
Medina Ajeti /SHENJA/