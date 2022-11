(VIDEO) Mickoski konfirmon: Do të marr pjesë në takimin e liderëve

VMRO-DPMNE është parti përgjegjëse dhe shtetformuese dhe ju njoftoj se do të marr pjesë në mbledhjen e liderëve të paralajmëruar për të hënën, sepse ne kemi pikëpamje dhe jemi të gatshëm t’i mbrojmë kudo në botë, tha sot lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski.

HRISTIJAN MICKOSKI, LIDERI I VMRO-DPMNE-SË

“Do të vij në mbledhjen e lidershipit, do ta them qartë dhe me zë të lartë, jo me njoftime apo brifingje të shkurtra përmes të cilave qeveria e shpall këtë mbledhje, se arsyeja më kryesore për të cilën një mbledhje të liderëve është biseda për problemet reale të njerëzve që janë të uritur dhe rrugëdalja nga e cila, ne dhe gjithë publiku e dimë, janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare”.

Sa i përket amendamenteve kushtetuese, ajo çështje është temë e mbyllur sepse nuk do të ketë ndryshime kushtetuese në këto rrethana dhe pa garanci për të ardhmen tonë evropiane të mbrojtur nga kushtet e ardhshme nga Bullgaria tha Mickoski. Sipas tij autoritetet prisnin që ai të refuzonte të marrë pjesë në takimin, në të cilin, sipas njoftimeve, do të bisedohej për integrimet evropiane, e që menjëherë do të pasohej me sulme se VMRO-DPMNE është parti antievropiane.

HRISTIJAN MICKOSKI, LIDERI I VMRO-DPMNE-SË

“Të gjithë atyre instalacioneve dhe megafonëve të qeverisë që besojnë në teori konspirative, le ta kenë të qartë se pa garancione të qarta për një të ardhme evropiane të Maqedonisë, ku Bullgaria nuk do të ketë mundësi ta ndalojë atë proces, pa garancione të tilla të qarta për identitetin maqedonas, gjuhën maqedonase, nuk do të ketë ndryshime kushtetuese”.

Sipas tij, një mbledhje e tillë lidershipi në një përbërje kaq të madhe nuk do t’i sjellë zgjidhje problemeve që u nevojiten njerëzve.

Medina Ajeti /SHENJA/