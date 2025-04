(VIDEO) Mickoski dhe Filipçe diskutuan për situatën politike në vend

Lideri i LSDM-së, Venko Filipçe e ka quajtur si konstruktiv takimin e sotëm me kryeministrin Hristijan Mickoski. Ai tha se janë dakorduar që të formojnë grupe të punës që do të punojnë në avancimin e agjendës reformuese, ku do të jenë të ftuara të marrin pjesë edhe partitë e tjera politike. Sipas tij, me këtë po vendoset një model i ri i bashkëpunimit në interes të kërkesave të qytetarëve dhe tha se është një sinjal pozitiv. Por, dy liderët, vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme sa i përket ndryshimeve kushtetuese dhe për këtë temë do të bisedojnë më tej.

Venko Filipçe, Kryetar i LSDM-së

“Parimisht u morëm vesh që do të punojmë që të formojmë organe dhe grupe punuese para së gjithash në pjesë e zbatimit të agjendës reformuese. Do të thotë, ligjet e para që duhet të dorëzohen në Kuvend në pjesën e sistemit të drejtësisë, gjë që i tangon të gjithë qytetarët, më tej energjetika dhe disa çështje të tjera rreth lëvizjeve strategjike në shëndetësi. Ky është takimi i parë, të shohim se si do të jetë metodologjia, ta përgatisim, por duhet të them se ka vullnet nga të dyja palët. Kjo është për të mirën e shteti, të rinjtë po ikin gjithnjë e më shumë nga vendi, duhet të dërgojmë porosi të unifikimit për të mirën e shtetit”.

Marrëveshjen e arritur mes dy liderëve e ka konfirmuar edhe kabineti i kryeministrit, prej ku thanë se, gjatë takimit është theksuar nevoja që të punohet në ardhmërinë e përbashkët për qytetarët, si dhe të punohet në konsensus mes palëve të ndryshme për çështjet kyçe për shtetin dhe mirëqenien e gjithë qytetarëve.

Qeveria

“Në këtë kontekst, është e nevojshme të mobilizohen të gjithë individët dhe strukturat e avancuara që mund të kontribuojnë në rrugën e zhvillimit të vendit. Interesat shtetërore të Maqedonisë duhet të jenë pikënisja në diskutimet për çdo çështje, me çka Mickoski i kërkoi Filipçes që të përpiqet të jetë faktor konstruktiv në përcaktimin për ndryshim, reformë dhe përparim. Shteti duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe duhet të ketë reforma thelbësore të sistemit me të cilin qytetarët janë të pakënaqur. Bashkëbiseduesit ranë dakord për formimin e grupeve të punës që do të diskutojnë zgjidhjet ligjore reformuese që duhet t’i garantojnë përpjekjet për progres”.

Sa i përket reagimeve të opozitës shqiptare, të cilët akuzuan se takimi është monoetnik, Filipçe mohoi një gjë të tillë duke thënë se, ftesa fillimisht ishte që të ulen në tavolinë të gjitha partitë, megjithatë i pari që iu përgjigj pozitivisht ftesës ishte Mickoski dhe ky është takim i liderëve të dy partive më të mëdha maqedonase, por nuk do të thotë se është takim etnik. Ai tha se është logjike që në takimin e ardhshëm të marrin pjesë të gjitha partitë politike.

Teuta Buçi /SHENJA/

MARKETING