(VIDEO) Mickoski: Çështja e Bullgarisë është e pashmangshme, por nuk nxitojmë

(VIDEO) Mickoski: Çështja e Bullgarisë është e pashmangshme, por nuk nxitojmë

 

Çështja e marrëdhënieve me Bullgarinë është temë e pashmangshme dhe sigurisht se diskutohet, veçanërisht me njerëz nga Këshilli dhe Komisioni, kështu është shprehur kryeministri Hristijan Mickoski, në intervistën për MIA-n nga Uashingtoni. Sipas Mickoskit lidhur me këtë çështje nuk duhet përshpejtuar por duhet vepruar me kujdes dhe maturi.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR

Natyrisht që atë temë e diskutojmë. Unë nuk jam nga ata njerëz që i bëjnë punët në politikë me ngut. Duke qenë i vetëdijshëm për realitetin, i vetëdijshëm për politikën e gabuar në të kaluarën nga qeveritë e mëparshme. Nga ana tjetër, pritjet e disa elementeve radikale në strukturën tonë për t’u tërhequr nga marrëveshjet ndërkombëtare dhe negociatat – kjo do ishte ideale nëse ne do të ishim vetëm në këtë botë, por ne nuk jemi vetë dhe duhet të luftojmë për të rifituar pozitat e humbura, të cilat në të kaluarën, për fat të keq, qeveria e mëparshme i ka minuar”.

Ai shton se në kuadër të asaj lufte ne gjithmonë prezantojmë argumente që janë qartësisht të kuptueshme metodologjikisht për bashkëbiseduesit.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR

Jemi të gatshëm të argumentojmë, jemi të gatshëm, nëse argumentet e bashkëbiseduesit i mposhtin argumentet tona, t’i pranojmë ato. Nuk inatosemi, nuk jemi kokëfortë. Por, ajo që paraqet qëllimin tonë është strategjia jonë, të vërtën tonë e prezantojmë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe përmes një debati politik, një lufte politike në skenën ndërkombëtare të kthejmë një pjesë të pozicioneve që qeveritë e mëparshme na i kanë humbur “.

I pyetur se a priten në Nju Jork takime dhe bisedime lidhur me Bullgarinë, Mickosi ritheksoi se kjo temë është e pashmangshme dhe se siç thotë ai është normale që të diskutohet.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

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