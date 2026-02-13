(VIDEO) Mexhiti mbështet veprimin e Kasamit, nis shkrirja e VLEN-it
Shkarkimin e kryesisë së Lëvizjes Besa për t’i hapur rrugë fuzionimit të VLEN-it në një parti e ka përshëndetur kreu i LD-së, Izet Mexhiti. I pyetur nga TV Shenja, Mexhiti tha se të njëjtin veprim së shpejti pritet ta merr edhe partia që drejton ai dhe se për momentin po diskutohen modalitetet për të zgjedhur të parin e këtij subjekti.
Ai nuk e përjashtoi mundësinë që të vendosin për modalitetin me bashkë kryetar, model i cili sipas Mexhitit, nuk është karakteristik tek ne, por funksionon në shumë vende të tjera. Mexhiti sqaroi se për këtë çështje, brenda VLEN janë propozuar edhe modele të tjera shumë kreative.
“Ideja e bashkëkryetarëve është një prej ideve kreative të cilat ndoshta nuk janë karakteristike në këtë nënqiell, mirëpo i njeh bota demokratike, është vlerë europiane, e kemi edhe në Republikën e Kosovës, është Lëvizja Guxo, mirëpo ka edhe modele të tjera. Po debatohet me pro dhe kundër argumente, krejt kjo në funksion për të zgjedhë problemin më të mirë dhe për ta faktorizu dhe fuqizu VLEN-in në përgjithësi”.
I pyetur, nëse VLEN do ta mbështesë kërkesën eventuale të kryetarit të Lëvizjes Besa, Bilall Kasamit për shkarkimin e ministrit të punës dhe politikës sociale, Fatmir Limani, Mexhiti tha se Bes aka kapacitete për t’I tejkaluar problemet.
“Çështja Limani është problem brenda Lëvijzes Besa dhe besoj që Besa ka kapacitet së bashku pra ti tejkalojnë dhe të ecin së bashku”.
Edhe pse për Mexhitin, Limani është problem brenda Besës, ky i fundit sot kishte një kërkesë për zgjedhjen e kryetarit të ri të VLEN-it, dhe tha se këtij subjekti në ardhje, në krye i duhet një arkitekt dhe assesi një monark.
“Koalicioni VLEN ka një mision që tejkalon mbijetesën politike sepse lindi nga njerz që duan ndryshimin. Ai duhet të jetë magneti që grumbullon rreth veti arkitektët e ndryshimit, ata njerëz që dinë të ndërtojnë, që kanë vizion dhe që guxojnë të mendojnë ndryshe”.
Limani thotë se VLEN-it nuk i duhen njerëz që fortifikohen rreth kalave të vjetra, i duhen mendje të hapura, të cilat do të ndërtojnë rrugë të reja.
Kujtojmë se të enjten në mbrëmje Lëvizja Besa mbajti mbledhjen e Kuvendit qëndroë dhe nga i njëjti dolën dy konkluzione. I pari, shkarkimi i kryesisë Qëndrore të partisë, në vigjilje të së cilës është, edhe autorizimi i kreut të sajë për të diskutuar për fuzionimin sa më të shpejtë të VLEN në një parti po edhe analizën e punës dhe sukseseve dhe eventualisht dështimeve të funksionarëve të Besës në Qeveri pas çka do të pasojë vazhdimi i kryerjes së funksionit ose shkarkimi nga i njejti pozicion.
