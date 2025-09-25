(VIDEO) Mexhiti dhe Osmani takojnë qytetarët dhe premtojnë projekte

(VIDEO) Mexhiti dhe Osmani takojnë qytetarët dhe premtojnë projekte

Ende nuk po vërehet se nuk ka  filluar zyrtarishtë fushata për zgjedhjet lokale, pasi aktivitetet e kandidatëve  për kryetar të komunave të ndryshme nuk kanë të ndalur, e  sidomos ata të Çairit.

Kandidati i koalicionit VLEN, për këtë komunë, Izet Mexhiti,  ka vizituar “Shengyl Hamam”, nga ku informoi se ai objektë do të restaurohet. Mexhiti tha se Çairi do të jetë vatër e kulturës.

IZET MEXHITI, KANDIDATI I VLEN-IT PËR KOMUNËN E ÇAIRIT 00:48

“Pas restaurimit, Shengyl Hamami do të bëhet shtëpia e shoqatës ‘Yeni Yol’ dhe shoqatës ‘Lilian’ , pra njëra që përfaqëson komunitetin turkë, tjetra që përfaqëson komunitetin boshnjak në komunën e Çairit. Duke u shëndruar në një qendër kulturore dhe moderne për pikturë, muzik, letërsi dhe krijimtari artistike”.

Para-fushatën e ka vazhduar edhe kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, Bujar Osmani. Ai gjatë një udhëtimi me makin, ka shpërndarë një video në rrjetet sociale, nga ku  premtoi se Çairi do të ketë Këshillin e Diasporës për mbështetje, investime dhe zhvillim të komunës.

BUJAR OSMANI, KANDIDATË I AKI-SË

“Pastaj binjakëzimi me kultura dhe qytete europiane dhe botërore, ku jeton diaspora jonë, për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi dhe zhvillimi. Do të hartojmë strategji lokale për diasporën, dokumentin e parë në nivel komunal, që do të forcojë lidhjet mes nesh dhe do të krijojë rrugë të reja për bashkëpunim afatgjatë”.

Përveq kandidatëve për komunën e Çairit, para-fushata vijonë edhe në komunat tjera, duke përfshirë edhe ata që janë kandidatë të pavarur.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Sllovenia shpall “non grata” kryeministrin izraelit Netanyahu

Sllovenia shpall “non grata” kryeministrin izraelit Netanyahu

Mediat greke: Turqia zë vend të rëndësishëm në tryezën diplomatike ndërkombëtare

Mediat greke: Turqia zë vend të rëndësishëm në tryezën diplomatike ndërkombëtare

Britani, shkalla e ulët e lindjeve kërcënon të mbyllë 800 shkolla fillore deri në vitin 2029

Britani, shkalla e ulët e lindjeve kërcënon të mbyllë 800 shkolla fillore deri në vitin 2029

Aktivistët spanjollë vazhdojnë me flotën e ndihmës drejt Gazës, pavarësisht sulmeve me dronë

Aktivistët spanjollë vazhdojnë me flotën e ndihmës drejt Gazës, pavarësisht sulmeve me dronë

Rritet në 65.502 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 65.502 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

(VIDEO) Filipçe: Ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt

(VIDEO) Filipçe: Ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt