(VIDEO) Mexhiti: Brenda 7-10 ditëve VLEN do të jetë një parti

Pas shkrirjes së partive të cilët përbëjnë koalicionin VLEN, e njëjta pritet së shpejti të bëhet një parti e vetme. Kështu deklaroi njëri ndër liderët e VLEN-it, Izet Mexhiti, i cili tha pas disa ditëve, Lëvizja Demokratike, Lëvizja Besa, ASH, Alternativa  do të funksionojnë  edhe ndonjë ditë kështu, pastaj do të shkrihen në një subjekt të vetëm. Megjithatë se kush do të bëhet kryetar i partisë dhe në çfarë modeli do të formohet kjo parti, Mexhiti, nuk precizoi detaje më të sakta.

IZET MEXHITI, KRYETAR I ÇAIRIT

“Po punohet intensivisht, pra po shkojmë drejt finalizimit, mbrëmë e patëm e Kuvendin e LD-së, unanimisht u vendos të shkrihet, pra prioritet mbi prioritet është formimi, themelimi, funksionimi i VLEN-it dhe mendojë e në këtë frymë  po shkohet, d.m.th drejt finalizimit, tash a do të jetë për 3 ditë, 1 javë apo 10 ditë, po jemi në finale”.

Mexhiti komentoi edhe  ndarjen në Aleancën për Shqiptarët brenda VLEN-it. I pyetur se kush e përfaqëson ASH-në në VLEN, Azir Aliu apo Arben Fetai, Mexhiti tha se me rëndësi është që të dy kanë marrë vendim që të shkrihen në VLEN si subjekt politik.

Samir Mustafa /SHENJA/

