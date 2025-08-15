(VIDEO) Menduh Thaçi, as me Qeverinë as me BDI-në
Pasi kreu homazhe tek varri i ish kreut të Partisë Demokratike Shqiptare, Arbër Xhaferi, kryetari aktual i PDSH-së, Menduh Thaçi ka njoftuar se ka ndarë rrugët dhe se është larguar nga Frontit Europian, respektivisht ka njoftuar se bisedimet me kreun e BDI-së kanë dështuar.
Thaçi ka thënë se të dielën Kuvendi i PDSH-së pritet të merr vendim për të ardhmen e partisë.
MENDUH THAÇI – KRYETAR I PDSH-SË
“Të dielën besoj se Kuvendi i partisë do të merr konkluza të sakta për të ardhmen. Me keqardhje mund të konstatoi se bisedimet me Ali Ahmetin kanë dështuar”.
Përveç se ka ndarë rrugët me Ahmetin, Thaçi ka deklaruar se PDSH-ja nuk ka gjetur gjuhën e përbashkët as me partitë e Qeverisë aktuale.
MENDUH THAÇI – KRYETAR I PDSH-SË
“Pozicionet tona janë të qarta – nuk kemi asgjë të përbashkët me politikat e kësaj qeverie”.
Kujtojmë, Menduh Thaçi dhe Partia Demokratike Shqiptare pasi doli nga Fronti Europian ka qenë në bisedime të zgjeruara me Qeverinë dhe kryeministrin, për më tepër, PDSH-së iu ofrua edhe pozita e zv. Ministrit të Mbrojtjes, pozitë kjo e cila sot e kësaj dite është bosh, pasi nga e njëjta dorëheqje paraprakisht dha Elfete Ismaili nga ASH-ja e Taravarit.
Mevludin Imeri /SHENJA/