(VIDEO) Mbahet program për zhvillimin e biznesit në Ballkan
Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, sot u mbajt Programi për Zhvillimin e Biznesit në Ballkan – MAKİP 2025, një ngjarje e rëndësishme rajonale që synon forcimin e bashkëpunimit në fushat e inxhinierisë, arkitekturës, këshillimit dhe ndërtimtarisë. Ngjarja ka mbledhur akademikë, ekspertë, inxhinierë, arkitektë dhe përfaqësues të kompanive ndërtimore nga vendet e Ballkanit dhe Turqia, ku morën pjesë zëvendësministri i Arsimit Kombëtar i Turqisë, Nazif Yılmaz, ambasadori turk në Shkup Fatih Ulusoy, përfaqësues të Bashkimit të Inxhinierëve dhe Arkitekëve të Botës Turke, si dhe akademikë dhe studentë.
Qëllimi kryesor i këtij programi është forcimi i bashkëpunimit ekonomik dhe profesional ndërmjet vendeve të rajonit dhe botës turke, si dhe nxitja e inovacionit në sektorin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës. Ambasadori Ulusoy deklaroi se Turqia dhe Maqedonia e Veriut janë dy vende mike dhe aleate me lidhje të thella historike dhe kulturore dhe marrëdhënie të nivelit të lartë.
Fatih Ulusoy, ambasador turk në Shkup
“Turqia ka ruajtur pa ndërprerje lidhjet ekonomike dhe investimet me Maqedoninë e Veriut në fusha të shumta, nga bankat dhe arsimi deri te kultura dhe turizmi. Vlera totale e projekteve kontraktuese të ndërmarra nga kompanitë turke në Maqedoninë e Veriut deri më sot ka arritur në 2 miliardë dollarë. Po ecim drejt një qëllimi të përbashkët”.
Ndërkaq, zëvendësministri Yılmaz u ndal edhe te projektet që Ministria e Arsimit e Turqisë ka ndërmarrë, duke deklaruar se do të presin studentë nga vende të ndryshme të Ballkanit në qytete turke për të siguruar pjesëmarrjen e tyre në këto projekte.
Nazif Yılmaz, zëvendësministri i Arsimit Kombëtar i Turqisë
“Përmes punës së Unionit të Arkitektëve dhe Inxhinierëve Turq, po ecim drejt një qëllimi të përbashkët. Kjo është e ngjashme me përparimin drejt qëllimeve të vendosura nga Presidenti ynë Rexhep Tajip Erdoğan në vizionin e Shekullit të Turqisë”.
President i Unionit të Inxhinierëve dhe Arkitektëve të Botës Turke, Ilyas Demirci, deklaroi gjithashtu se do të zhvillojnë një takim që do të ofrojë një platformë për përfaqësuesit e sektorëve ndërkombëtarë të kontraktimit dhe konsulencës teknike për t’u takuar me njëri-tjetrin për të forcuar lidhjet tregtare dhe ekonomike midis Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Demirci shpjegoi se gjatë takimit do të japin edhe çmime shërbimi për ata që kanë kontribuar në botën turke në fusha të ndryshme.
Ilyas Demirci, president i Unionit të Inxhinierëve dhe Arkitektëve Turq të Botës
“Ne besojmë se mbajtja e këtij takimi në Universitetin Ndërkombëtar të Ballkanit do të kontribuojë në promovimin e Universitetit të Ballkanit, një yll në ngritje i komunitetit shkencor në Ballkan”.
Rektori i IBU-së, Prof. Dr. Lütfi Sunar, vuri në dukje gjithashtu se ata ishin organizatorë të Çmimeve Turkike të Shërbimit Botëror TDMMB dhe të Forumit të Biznesit Maqedoni-Turqi, duke shtuar se Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit vazhdon të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve midis Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë në nivele të shumëfishta. Ersin Tatar, Presidenti i Republikës Turke të Qipros Veriore, gjithashtu dërgoi një mesazh video për programin.
Anida Murati /SHENJA/