(VIDEO) MASH shpalli konkurs për regjistrimin e nxënësve në shkolla të mesme

MASH shpalli konkurs për regjistrimin e nxënësve në shkolla të mesme

Ministria e Arsimit dhe Shkencës sot ka shpallur Konkursin për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike për vitin akademik 2024/2025. Në konkurs janë theksuar vendet e lira në shkollat e qytetit të Shkupit dhe komunat në mbarë vendin për shkollat e mesme, arsimin profesional dhe artistik, për shkollën e mesme matematiko-informatike, Akademinë sportive dhe për shkollat për mësimin e nxënësve të cilët janë me nevoja të veçanta. Regjistrimi do të jetë me 3 afate në muajin qërshor, korrik dhe gusht në mënyrë elektronike.

“Në periudhën e regjistrimit të qershorit janë dy regjistrime elektronike – i pari do të jetë nga data 20 qershor deri më 25 qershor, kur do të dorëzohet në shkolla dokumentacioni i nevojshëm. Renditja përfundimtare nga regjistrimi i parë do të jetë më 26 qershor. Regjistrimi i dytë elektronik do të bëhet në datat 1 dhe 2 korrik 2024, kur edhe dokumentet do të dorëzohen në shkolla, ndërsa listën përfundimtare të renditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira secila shkollë do t’i publikojë më 3 korrik të vitit 2024.”

Ndërkaq në afatin e regjistrimit të muajit gusht, regjistrimi do të bëhet më 21 gusht 2024.

Regjistrimi në mënyrë elektronike do të bëhet përmes portalit të shërbimeve elektronike të Ministrisë së Shkencës dhe Arsimit. Në këtë konkurs janë përmbajtur kushtet dhe kriteret e regjistrimit, udhëzimet për zbatimin e konkursit, afatet e regjistrimit me detaje për kalimin e testeve kualifikuese për publikimin e rezultateve.

