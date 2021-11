(VIDEO) Marshi solidaritetit nga nxënësit e shkollës Ismail Qemali

Me lot në sy dhe shumë të pikëlluar dhe me lule në dorë, nxënësit dhe mësuesit e shkollës fillore Ismail Qemaili në shenjë solidariteti me 5 shokët dhe shoqet e tyre, që humben jetën në aksidentit tragjik në Bullgari organizuan Marsh ku filluan nga shkolla deri tek sheshi Skënderbe.

Drejtoresha e kësaj shkolle e cila ishte shumë e emocionuar tha se kjo çka i ndodhi shkollës së tyre është një tragjedi shumë e madhe që nuk ka fjale që mund të përshkruhet.

DREJTORESHA E SHKOLLËS FILLORE ISMAIL QEMALI- BURBUQE YMERI

“Ngushëllojë familjet, nxënësit, arsimtarët të cilët kanë pasur momente të mirat me nxënësit të cilët humben jetën tragjikisht, me të vërtet un nuk kam koment tjetër sepse jemi mjaftë të pikëlluar nga rasti. Për një shkollë të humbin jetën 5 nxënës kjo është tragjedi shumë e madhe”.

Qamil Imeri kujdestarë i dy nxënësve që humben jetën përkujton me mall nxënësit duke treguar se kanë qenë nxënës shembullor

QAMIL IMERI:MËSUES

“Jamë kujdestar i dy nxënësve të mi të cilët kanë humbur jetën në këtë tragjedi të cilët quhen Ajla Jahi dhe Ergi Jahi, kanë qenë nxënës shumë të mirë shembullor të sjellshëm shembullor gjithmonë kanë qenë të rrespektuar, mirpo fatkeqësisht dje morëm lajmin shumë të dhimshëm ku u brengosëm shumë u piklluam shumë”.

Metush Memedi mësues po i kësaj shkolle tregon se edhe nxënësit edhe mësuesit janë shumë të pikëlluar dhe mësimin nuk mund ta mbajnë e sidomos ato klasa që tanimë u mungojnë shokët dhe shoqet e tyre.

METUSH MEMEDI- MËSUES

“Kemi dy nxënës klasa e nëntë, një nxënës klasa e tetë, një nxënës klasa e gjashtë dhe një vajzë e vogël është klasa e parë. Me disa nxënës e disa arsimtar ishim në vizitë tek familjarët kërkuam leje fillimisht ata na pranuan ku në at familje ka shumë viktima dhe është shumë mërzi shumë pikëllim edhe për neve si arsimtar jemi shumë të mërzitur”.

Marshi përfundoi tek sheshi Skënderbe dhe aty disa nxënës vendosen lule në shenjë respekti për viktimat dhe përkujtuan me mall shokët dhe shoqet e tyre, ku edhe lexuan poezitë të cilëve iu kishin përkushtuar.

Mësuesi po i kësaj shkolle Metush Memedi për televizionin tonë tha se lajmin e pritum shumë të trishtuar sikurse ne ashtu edhe nxënësit dhe nuk po mundemi me marrë vetën që të ketë mësim në këtë shkollë. /SHENJA/