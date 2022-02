(VIDEO) Marsh protestues, familjarët e Rexhail Qerimit kërkojnë drejtësi nga ndërkombëtarët

Në Shkup u mbajt marsh protestues për vdekjen e Rexhail Qerimit nga rasti “Alfa”. Duke brohoritur e kërkuar drejtësi për këtë rast dhe të gjitha rastet tjera të montuara me shqiptarë, shumë qytetarë marshuan nga sheshi “Skenderbe” deri tek zyrat e BE-së. Aty dorëzuan kërkesë për hetimin e menyrës se si ka vdekur Rexhaili në qelinë e burgut të Idrizovës dhe hetim ndërkombëtarë për të gjitha rastet tjera.

Sipas vëllait të të ndjerit, Jetulla Qerimi, në vendin tonë gjyqsori dirigjohet nga politika dhe politikanët.

Jetulla Qerimi, vëllai i Rexhail Qerimit

“Politika rregullisht e ka dirigjuar gjykatën. Nuk ka këtu as një pikë dyshimi se gjykatësit kanë marrë vendime vetë. Jo, vendimet dhe burgosjet dhe denimet me burg të përjetshëm janë marrë definitivisht nga partitë politike në pushtet”.

Sipas njërit nga organizatorët e protestës Nagip Jonuzi, në bazë të ekspertizës profesionale rasti “Alfa” është fund e krye rast i montuar. Prandaj, shtojnë se nuk do të ndalen së protestuari.

Nagip Jonuzi, njëri ndër organizatorët e protestës

“Protestat tona nuk do të përfundojnë kundër këtyre përndjekjeve dhe terrorit të hapur kundër shqiptarëve. Thirrjet tona në radhë të parë drejtohen institucioneve ndërkombëtare që të ndërmarrin masa për ndalimin e këtyre veprimeve të egra dhe barbare kundër shqiptarëve. Të ndërhyjnë te autoritetet e shtetit për sigurimin dhe garantimin e të drejtave të shqiptarëve për shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve”.

Bedri Ajdari shton se nëpër burgje mbahen vetëm shqiptarët sepse nuk kanë mundësi që të japin garanci prej qindra minjëra eurove, duke përmendur lirimin së fundmi të Dragi Rashkovskit dhe Trajko Veljanovskit.

Bedri Ajdari, vëllai i Fejzi Azirit

“Ne nuk kemi mundësi as nuk kemi të holla të paguajmë, nuk kemi shtëpi luksoze që ti deponojmë si garancion për ti liruar vëllezërit tonë prej paraburgimi. Po ato as nuk i trajtojnë në mënyrë humane.Po të kishte qenë i trajtuar Rexhaili në mënyrë të drejtë dhe humane nëse Zoti e ka caktu të vdiste, ai do vdiste në kushte normla në spital”.

Protesta u zhvillua në atmosferë të qetë dhe nën shoqërimin e forcave të mëdha policore. Organizatorët paralajmëruan edhe protesta të tjera në vazhdim.

Emine Ismaili /SHENJA/