(VIDEO) Marsh feste për Ditën e Flamurit në Shkup

(VIDEO) Marsh feste për Ditën e Flamurit në Shkup

Sot, 28 Nëntor, shqiptarët kudo në botë festojnë Ditën e Flamurit – ditën e shpalljes së pavarësisë dhe simbolin e krenarisë kombëtare. Në çdo qytet, në çdo lagje, dy ngjyrat kuq e zi mbizotërojnë, duke rikujtuar historinë, sakrificat dhe rrugëtimin e një kombi drejt lirisë.

Atmosfera gjithandej ishte  elektrizuese. Qytetarë të të gjitha moshave janë mbledhur për të festuar, ndërsa flamujt gjigantë zbukuruan vendin.

Dita e Flamurit u shënua edhe në Shkup me disa aktivitete. Një marsh festiv u mbajt në mesditë. Një kolonë e gjatë me vetura, motoçikleta, kuaj, u marshua nga komuna e Çairit e deri në sheshin Skëndërbe, ku u mbajt festimi qëndror, me këngë e valle tradicionale shqiptare.

Derisa  qytetarët po prisinin tek Sheshi Skendërbeu, arritën  edhe marshuesit, e ajo çka ra në sy dhe situata u bë interesante ishte ardhja edhe e dy personave , një djal dhe një vajzë, të veshur me veshje kombëtare, ishin të hipur mbi dy kuaj, madje qytetarët i përshkruan si Azem dhe Shotë Galica.

Përveç dy kuajve, këtij marshi i’u kishin bashkangjitur edhe makina lukzove, të cilat i kishin veshur me flamuj. Nuk munguan as motoçiklistët.

Në sheshe ishin prezentë  të njëjtat ngjyra, i njëjti motiv, “Shqiponja dykrenare”

28 Nëntori nuk është thjesht një datë në kalendar. Është kujtesë, është krenari dhe është premtim për të ardhmen.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kompania suedeze “Volvo” i bashkohet realizimit dhe zhvillimit të arsimit të mesëm profesional në Maqedoni

Kompania suedeze “Volvo” i bashkohet realizimit dhe zhvillimit të arsimit të mesëm profesional në Maqedoni

Siljanovska-Davkova nga Podgorica: Është koha për hap strategjik të BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor

Siljanovska-Davkova nga Podgorica: Është koha për hap strategjik të BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor

ISHP: Bakterie gram-negative të gjetura në musakë dhe në tre çezma të shkollës “Dimo Haxhi Dimov” në Vllae

ISHP: Bakterie gram-negative të gjetura në musakë dhe në tre çezma të shkollës “Dimo Haxhi Dimov” në Vllae

Skender Rexhepi – Zejd uron Ditën e Flamurit

Skender Rexhepi – Zejd uron Ditën e Flamurit

Katari dënon sulmin e Izraelit në fshatrat e Damaskut: Shkelje flagrante e sovranitetit të Sirisë

Katari dënon sulmin e Izraelit në fshatrat e Damaskut: Shkelje flagrante e sovranitetit të Sirisë

Ushtria izraelite nis shembjen e 24 shtëpive të palestinezëve në Bregun Perëndimor

Ushtria izraelite nis shembjen e 24 shtëpive të palestinezëve në Bregun Perëndimor