(VIDEO) Marihuana e sekuestruar në kufi kap vlerën e 707 mijë eurove

Pasi Ministria e Punëve të Brebdshme dhe Doganat, të martën kanë zhvilluar një aksion në pikën kufitare Bogorodicë, autoritetet kanë dhënë informacione shtesë në lidhje me sekuestrimin e 188.6 kilogramë marihuanë në pikën kufitare “Bogorodicë”. Drejtori i Doganave, Boban Nikollovski, i cili vizitoi sot pikërishtë këtë pikë kufitare, tha se dy persona si shoferë të kamionit, njëri nga Tetova, tjetri nga Kumanova, kanë tentuar të çojnë në Turqi marihuanën në vlerë të 707.000 eurove. Sipas drejtorit, kamioni me targa të Shkupit kishte hyrë në Maqedoninl e Veriut, përmes pikës kufitare “Bllacë” më 8 shkurt.

BOBAN NIKOLLOVSKI, DREJTOR I DOGANAVE

“Drejtoria e doganës ka parandaluar një kanal ndërkombëtar të kontrabandës me drogë. Në aksionin e përbashkët me Byronë për siguri publike në vendkalimin kufitar Bogorodicë janë sekuestruar 188 kilogram e 636 gram lëndë narkotike marihuanë, e cila është dashur të përfundojë në Turqi. Dy persona janë privuar nga liria dhe kundër tyre është ngritur kallëzim penal. Ky është rasti i parë dhe në të ardhmen me përpjekje të përbashkëta premtojmë luftë edhe më të ashpër kundër krimit”.

Ndërkaq, drejtori i Byrosën për Siguri Publike, Aleksandër Janev, tha se ky sukses ishte rezultat i bashkëpunimit të ngushtë dhe aksioneve të koordinuara të forcave të policisë dhe doganave, duke shtuar se kjo tregonë se mund të punojnë bashkarishtë për të parandaluar kriminalitetit. Sipas Janevit, Maqedonia duhet të jetë në nivelin e shteteve të avancuara. Sistemi dhe ligjet duhet të mbizotërojnë, ndërsa tha se po luftojnë kriminalitetin dhe korrupsionin në të gjitha nivelet.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING