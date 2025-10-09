(VIDEO) Maqedonia në Gent, nesër luan ndaj Belgjikës

(VIDEO) Maqedonia në Gent, nesër luan ndaj Belgjikës

“Bonjour de la part de Genti” apo përshendetje nga Genti i Belgjikës, aty ku përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut do të përballet me përfaqësuesen belge të premten në kuadër të eliminatoreve për Kampionatin Botëror 2026.

Pas barazimit në Shkup, ekipi përfaqësues i vendit ka ardhur në tokën belge për të kërkuar një tjetër rezultat pozitv dhe për të vazhduar të ëndrroj për një kualifikimin në Botërorin e ardhshëm që do të mbahet vitin 2026 në SHBA, Kanadë dhe Meksikë.

Favoriti nuk diskutohet dhe reprezentuesit e seleksionuesit Bllagoja Milevski ndodhen përballë një favoriti shumë të madh dhe i pret një punë e vështirë këtu në qytetin e Gentit.

Maqedonia sonte do të zhvilloje stërvitjen zyrtare në stadiumin e Gentit, ku Milevski do tua përcaktoj të gjitha detyrat futbollistëve të tij.

Ndeshja ndërmjet Belgjikë dhe Maqedonisë së Veriut zhvillohet nesër mbrëma, duke nisur nga ora 20:45.

Aziz Sahiti /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Një ushtar sirian i vrarë dhe disa të tjerë të plagosur në sulmet e SDF-së në Halep pavarësisht armëpushimit

Një ushtar sirian i vrarë dhe disa të tjerë të plagosur në sulmet e SDF-së në Halep pavarësisht armëpushimit

Kallas: BE-ja gati të ripozicionojë misionin në Rafah

Kallas: BE-ja gati të ripozicionojë misionin në Rafah

Shefi i OKB-së: Armëpushimi në Gaza ofron “një shkëndijë lehtësimi” që duhet të shndërrohet në “agim paqeje”

Shefi i OKB-së: Armëpushimi në Gaza ofron “një shkëndijë lehtësimi” që duhet të shndërrohet në “agim paqeje”

(VIDEO) 54% e të rinjve janë përballur me korrupsionin

(VIDEO) 54% e të rinjve janë përballur me korrupsionin

(VIDEO) Për nëntë muaj mbi 18 mijë sanksione për vozitje pa leje

(VIDEO) Për nëntë muaj mbi 18 mijë sanksione për vozitje pa leje

(VIDEO) TVSH për produkte me vlerë mbi 22 euro që vijnë nga jashtë

(VIDEO) TVSH për produkte me vlerë mbi 22 euro që vijnë nga jashtë