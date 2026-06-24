(VIDEO) Maqedonia me fabrikë Inteligjencë Artificiale

(VIDEO) Maqedonia me fabrikë Inteligjencë Artificiale

Ministria e Transformimit Digjital dhe Fakulteti i Shkencave të Informacionit dhe Inxhinierisë Kompjuterike zyrtarisht shënuan fillimin e projektit “Vezilka” – Qendrës së parë Kombëtare për Inteligjencë Artificiale në Maqedoni, e cila do të përfaqësojë  infrastrukturë kyçe kombëtare për zhvillimin e njohurive, inovacionit dhe aplikimin e inteligjencës artificiale.

Kryeministri Hristijan Mickoski u shpreh se qasja në infrastrukturën evropiane për inteligjencën artificiale dhe në kapacitetet e avancuara të superkompjuterëve do të mundësojë që idetë e krijuara këtu të marrin mundësinë të konkurrojnë në nivel evropian dhe global.

Hristijan Mickoski, kryeministër

“Kjo paraqet një nxitje të fortë për rritjen ekonomike, për hapjen e vendeve të reja të punës dhe për krijimin e mundësive të reja për gjeneratat që vijnë.Si profesor universitar, gjithmonë kam besuar se burimi më i fortë i çdo shteti janë njerëzit. Dija që ata zotërojnë, talenti që zhvillojnë dhe idetë që krijojnë janë baza më e sigurt mbi të cilën mund të ndërtohet një e ardhme prosperuese”.

Në fjalimin e tij, Ministri i Transformimit Digjital Stefan Andonovski theksoi se “Vezilka” është një investim sistemik për të ardhmen e vendit.

Stefan Andonovksi, ministër i Transformimit Dixhital

“Sot po hedhim themelet për një infrastrukturë të re kombëtare për njohuri, inovacion dhe zhvillim teknologjik. Ky është një projekt që lidh shkencën, teknologjinë, institucionet, biznesin dhe talentet e reja në një vizion të përbashkët për të ardhmen. Një vizion në të cilin Maqedonia nuk është vetëm përdoruese e teknologjive të reja, por edhe krijuese e tyre aktive”.

Euroambasadori Mihalis Rokas theksoi se “Vezilka”, është një hap i rëndësishëm në “rrugëtimin” digjital të vendit.

Mihalis Rokas, euroambasador

“Kjo është iniciativa më ambicioze e cila tregon se përmes dijes dhe talentit të zhvilluara këtu, e ardhmja e inteligjencës artificiale mund të formësohet. Inteligjenca Artficiale i transform ekonomitë, shoqëritë. I mbështet bizneset, shërbimet publike. Pyetja nuk është a e formëson Inteligjenca Artificiale të ardhmen, por sa kjo e ardhme është konkuruese dhe e besueshme”.

Projekti po zbatohet si një partneritet strategjik midis Qeverisë, Ministrisë së Transformimit Dixhital, komunitetit akademik dhe Bashkimit Evropian. Institucioni kryesor i tij është Fakulteti i Shkencave të Informacionit dhe Inxhinierisë Kompjuterike. Projekti kushton rreth 30 milion euro.

Emine Ismaili /SHENJA/

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