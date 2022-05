(VIDEO) Maqedonia e Veriut në të gjitha iniciativat rajonale për të siguruar gaz

Maqedonia e Veriut është e përfshirë në të gjitha iniciativat rajonale me qëllim që të sigurohet sigurim në furnizimin me gaz dhe të diversifikohen vendet prej të cilave i merr. Kështu deklaroi Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi në takimin Ministror për sigurinë energjetike në Sofje.

Në paraqitjen e tij në konferencën ndërkombëtare të ministrave të Energjetikës nga Ballkani Perëndimor, bashkë me homologët e tij nga Ukraina, Turqia dhe Azerbajxhani, theksoi se pjesëmarrësit në Sofje po përballen me agresion ushtarak të Rusisë në Ukrainë i cili shkakton humbje të mëdha për të gjithë.

Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë

“Maqedonia e Veriut është shtet i vogël në Ballkan, por ne jemi të përfshirë në të gjitha iniciativat rajonale për të siguruar furnizimin me gaz, por edhe diversifikimin e burimeve të furnizimit me energji. Të gjithë jemi përballur me vendime të vështira në këtë kohë të vështirë, por kohët e vështira sjellin përparim”.

Ai ka falënderuar Bashkimit Evropian për mbështetjen, me qëllim të ndërtimit të interkonektorëve të rinj dhe lidhjes më të madhe të rrjetit jo vetëm në rajon por edhe në Evropë.

Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë

“Qëllimi kryesor i këtyre investimeve për lidhjen rajonale të sistemeve energjetike dhe diversifikimin e burimeve të energjisë është konkurrueshmëria më e madhe e ekonomive tona dhe çmimet më të ulëta të energjisë. Aktualisht ndërtimi i interkonektorit me Greqinë është në fazën përfundimtare, ndërsa jemi në bisedime edhe me Bullgarinë për ndërtimin e një interkonektori në Strumicë. Për momentin furnizohemi me gaz vetëm nga një gazsjellës me Bullgarinë me gaz nga “Gazprom”.

Maqedonia e Veriut do të marrë pjesë në “task fors” rajonale për furnizim me gaz. Emine Ismaili /SHENJA/