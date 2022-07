(VIDEO) Maqedonia e Veriut ka obligime pas nisjes së negociatave të anëtarësimit

Me mbajtjen e Konferencës Ndërqeveritare, Maqedonia e Veriut fillon procesin e skriningut me Bashkimin Evropian. Gjatë skriningut shpjegues, siç thonë nga Qeveria, Komisioni Evropian do të bëjë vlerësimin e legjislacionit relevant me BE-në, duke marrë parasysh se kanë kaluar disa vjet nga mbledhjet e para sqaruese mes Shkupit dhe Brukselit. Paralelisht do të zhvillohet edhe procesi i skriningut bilateral. Këto procese, sipas Qeverisë, do të zhvillohen në periudhë prej më së paku 1 vjet. Dje pas Konferencës Ndërqeveritare, Zv/Kryeministri për Çështje Evropiane Bojan Mariçiq dhe Ministri i Jashtëm Bujar Osmani kanë takuar përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për të diskutuar dinamikën e skriningut. Janë propozuar disa data për mbajtjen e mbledhjeve bilaterale, ndërsa procesi duhet të fillojë këtë shtator. Sipas vlerësimeve fillestare, Maqedonia e Veriut ka harmonizuar një pjesë të madhe të legjislacionit në disa fusha.

Deri në përfundim të skriningut, Maqedonia e Veriut ka marrë për obligim të përfundojë ndryshimet kushtetuese, me qëllim përfshirjen e pakicës bullgare në Kushtetutë. Për momentin ndryshimet kushtetuese nuk e kanë përkrahjen e mjaftueshme në Kuvend, pasi për miratimin e tyre duhet të paktën 80 vota. Por nëse sigurohen votat e nevojshme dhe miratohen ndryshimet, Maqedonia e Veriut atëherë do të mbajë Konferencën e dytë Ndërqeveritare me BE-në. Kjo hap rrugën edhe për hapjen zyrtare të kapitujve. Sipas metodologjisë së re, kapitujt do të hapen në të ashtuquajtur “kllasterë”, grupime kapitujsh që zhvillohen paralelisht. Nuk ka një afat konkret se për sa kohë duhet të mbyllen të gjitha kapitujt, që nënkupton edhe anëtarësimin e plotë të vendit në Bashkimin Evropian. Dinamika e bisedimeve varet nga kapaciteti i shtetit për të zbatuar reformat e nevojshme. Disa prej shteteve më të zhvilluara, si Austria, Finlanda dhe Suedia, e kanë përfunduar procesin e negociatave për vetëm dy vjet, ndërsa për Kroacinë ka zgjatur rreth 8 vjet. /SHENJA/