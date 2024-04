(VIDEO) Maqedonia e Veriut ka 11% më pak banorë sesa në vitin 2012

Në një raport të fundit të Indeksit Kroat, është evidentuar një trend alarmant në Evropën Juglindore: rënia e popullsisë.

Maqedonia shënon rënie më të theksuar me 11% më pak banorë se në 2012, ndjekur nga Kroacia me 9.66% dhe Bullgaria me 9.07%. Rumania, megjithëse e ndodhur jashtë kësaj rajoni, përjetoi rënien më të madhe në terma absolute, duke humbur një milion banorë dhe shënuar një rënie prej 5%.

Problemet demografike nuk ndalen këtu: Greqia, Serbia dhe Italia raportojnë gjithashtu humbje të konsiderueshme të popullsisë. Megjithë dallimet në nivelin ekonomik, të gjitha vendet përballen me sfida të ngjashme, siç është presioni mbi sistemet e pensioneve dhe qëndrueshmëria ekonomike.

Në mesin e rritjes së standardeve të jetesës dhe zgjatjes së jetëgjatësisë, numri i lindjeve po bie, duke thelluar problemet demografike. Ky trend po shkakton shqetësime për të ardhmen e ekonomive rajonale dhe kërkon veprime të menjëhershme për të adresuar sfidat e popullsisë.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

