(VIDEO) Maqedonia e Veriut feston dy Ilindenët, krerët shtetëror urojnë

Është detyra jonë të kujdesemi për republikën tonë, që të gjithë qytetarët e saj ta ndjejnë atë si atdheun e tyre. E vërteta historike nuk mund të ndryshohet me marrëveshje e as me protokoll, sepse faktet nxjerrin në shesh çdo konstrukt të imponuar, ndërsa koncepti i Evropës së bashkuar na jep mundësin më të mirë për të përfudnuat zhvillimin e Maqedosnë si një republikë moderne evropiane. Ky ishte mesazhi i presidentit të shtetit Stevo Pendarovski në ditën e festës së Ilindenit.

Pendarovski, nënvizoi se në kuadër të përkushtimit për integrimin e plotë të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropianë, synojnë që të përmbushin të gjitha kushtet e kapitujve të negociatave evropiane.

Stevo Pendarovski, president

“Koncepti i Evropës së bashkuar na jep mundësinë më të mirë për të përfunduar zhvillimin e Maqedonisë si një republikë moderne evropiane. Këto përpjekje janë sakrifica e brezit tonë për rininë dhe të ardhmen e tyre. Por që e gjithë kjo të mos jetë e kotë, në shtëpi na pret një punë e madhe e papërfunduar ku duhet të vazhdojmë ta ndërtojmë shtetin si të drejtë dhe progresiv në të cilin qytetarët e Maqedonisë do të kenë jetë të denjë, arsimim të mirë, shëndetësi cilësore dhe sistem efikas ligjor që do të luftojë krimin dhe korrupsionin”

Kryeparlamentari Talat Xhaferi theksoi se vitet e fundit për Maqedoninë e Veritu kanë qenë sfiduese, por me mbështejen e qyetarëve dhe ndërkombëtarëve arritën ta bëjnë hapin e shumë pritur kah familja evropiane. Pas kësaj, siç tha Xhaferi, vendin tonë e pret beteja e vërtetë për reformimin e institucioneve, dhe për zbatimin e ligjeve të harmonizuara me legjislacionin evropian, dhe se për këtë duhet unitet.

Talat Xhaferi, kryeparlamnetar

“Kemi një shtet të përbashkët dhe të gjithë kemi përgjegjësi ta ruajmë dhe zhvillojmë, për ne dhe për gjeneratat e ardhshme. Ky është borxhi ynë ndaj të gjithë atyre që luftonin për një shtet të atillë qytetar, shoqëri e të gjithë qytetarëve ku do të rriten fëmijët, nipërit tanë dhe gjenerata të reja të cilat meritojnë të jetojnë, të rriten të arsimohen dhe të krijojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Evropiane, shtet bashkëkohor dhe prosperues i qytetarëve evropianë”

Edhe kryeministri i vendit, Dimitar Kovaçevski për ditën e republikës së Maqedonisë së Veriut tha se në shtetin tonë njihen gjuhët e të gjithë popujve tjerë që jetojnë këtu, me të cilët sipas Kovaçevskit tregojnë respekt dhe mirëkuptim, dhe hedhin një themel të fort për besimin reciprok.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Sot, Maqedonia e Veriut është shembull se si të ndërtohen marrëdhënie të mira fqinjësore, ajo është lider në nismën “Ballkani i Hapur”, që sjell përfitime ekonomike dhe forcon bashkëpunimin ndërmjet fqinjëve. Ne u integruam në NATO, si një shtet anëtar i respektuar, dhe BE-ja na hapi dyert, duke pranuar veçantinë tonë si maqedonas, që flasin gjuhën maqedonase dhe si një shtet multikulturor që mund të kontribuojë në zhvillimin e konceptit integrues të idesë evropiane”

Sot, njëqind e nëntëmbëdhjetë vjet nga Republika e Krushevës dhe 78 vjet nga mbledhja e parë e KAÇKM-së shënohet– Dita e Republikës. Me Kryengritjen e Ilindenit dhe Republikën e Krushevës në vitin 1903 ndërsa dhe në Ilindenin e dytë, në vitin 1944 me Mbledhjen e parë të KAÇKM-së janë vendosur shtyllat e Republikës dhe të shtetësisë. Këtë vit, 2 Gushti – Dita e Republikës – Ilindenit, shënohet nën slloganin “Ilindeni – fuqia jonë për të ardhmen”.

Linda Ebibi /SHENJA/