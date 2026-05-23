(VIDEO) Manasievski: Filipçe është mbështetës i hapur i politikës bullgare
Është konfirmuar bashkëpunimi i Venko Filipçes dhe LSDM-së me autoritetet bullgare, me qëllimin e vetëm për të përfshirë bullgarët në Kushtetutë. Këtë pretendim e ka ngritur sot zëdhënësi i VMRO-së Valentin Manasievski, i cili ka deklaruar kjo që do të jetë e para nga shumë kërkesa që Bullgaria do të ketë më pas, që lidhen me identitetin, gjuhën, kulturën dhe historinë.
VALENTIN MANASIEVSKI, ZËDHËNËS I VMRO-SË
“Në foton pas meje, shohim Rubin Zemon, i cili tha qartë në një podcast bullgar se Goce Delçev është një mit dhe se ai nuk ka bërë asgjë për Maqedoninë. Rubin Zemon në foto shihet me Viktor Stojanov nga Fondacioni i Maqedonisë. Kjo është një organizatë joqeveritare e kontestuar që vepron në Maqedoni. Fondacioni synon të përhapë propagandën bullgare dhe është i njohur për shpërthimet ksenofobike dhe pikëpamjet se populli maqedonas dhe historia maqedonase janë nën historiografinë bullgare”
Partia në pushtet vlerëson se ky koalicion i Venko Filipçes dhe Rubin Zemonit, pra i LSMD-së me organizatat bullgare, është gati të mohojë identitetin maqedonas, të sfidojë gjuhën maqedonase, të fshijë historinë dhe të shkatërrojë kulturën maqedonase.
“Mësojmë se anëtarë të shquar të LSDM-së kanë parë se gjërat kanë shkuar shumë larg dhe se kjo nuk duhet të lejohet të vazhdojë. U miratua, kështu që Filipçes iu sugjerua të largonte Rubin Zemonin nga Këshilli i Zgjedhjeve në mënyrë që ai të mos dëmtonte partinë dhe të vazhdonte punën e tij”, deklaroi Manasivski. /SHENJA/