(VIDEO) Macron mesazh Maqedonisë së Veriut: Është koha për zgjidhjen e problemeve

Në ditët kyçe për Maqedoninë e Veriut, nëse përfundimisht do të pranoj propozimin francez dhe do të nisë negociatat me BE-në, presidenti francez Emanuel Makron i është drejtuar Maqedonisë së Veriut. Në mesazh, Makron thotë se Maqedonia e Veriut është në një moment kyç të historisë së saj, 17 vite pas statusit kandidat, po hapet mundësia që të fillojnë bisedimet me BE.

Emanuel Makron, president i Francës

“Përzgjedhja është e juaja. Ju popull maqedonas, që nga pavarësia keni treguar guxim të madh politik dhe mençuri. Në vitin 2001 keni nënshkruar Marrëveshjen e Ohrit, simbol i një suksesi në një shoqëri multietnike. 18 vite më pas arritët të gjeni forcë të nënshkruani Marrëveshjen e Prespës, dhe u bërë anëtari i 30 i NATO-s. E merituat respektin e tërë Evropës. Dinjiteti i juaj si popull maqedonas asnjëherë nuk është vënë në pikëpyetje. Edhe njëherë ka ardhur koha të bëni zgjidhje ndërsa ne jemi në anën tuaj që t’ju inkurajojmë që të bëni hap të ri”.

Ai ka thënë se është i vetëdijshëm për thellësinë dhe ndjeshmërinë e çështjeve që duhet të zgjidhen mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, por shton se kjo marrëveshje nuk e vë në pikëpyetje gjuhën maqedonase.

Emanuel Makron, president i Francës

“Në Bullgari, draft marrëveshja ishte lëndë e debatit intensiv. Por në fund, Kuvendi bullgar dinte ta merr përgjegjësinë me votim të gjërë mbipartiak. Tani ju mbetet juve maqedonasve të deklaroheni. Fuqia për ta ndryshuar rrjedhën e historisë tani është e juaja. Nuk mund të them se kjo marrëveshje është perfekte por do t’ua pastrojë rrugën evropiane. Si çdo marrëveshje edhe kjo bazohet në kompromise dhe balancime. Kjo marrëveshje nuk e vë në pikëpyetje ekzistimin e gjuhës maqedonase që është pjesë përbërëse e identitetit tuaj”.

Në fund porosit Makron, bëhet fjalë për revizion të Kushtetutës që të integrohen bashkësitë e reja në të. Vendi juaj shton ai, tashmë përfaqëson shembull për bashkëjetes në Evropë. Tani thotë se duhet të deklarohet Parlamenti i Maqedonisë.

Në ditën e fundit të kryesimit të saj me Bashkimin Evropian, Franca përgatiti një propozim, i cili do të hapte rrugën e eurointegrimeve për Maqedoninë e Veriut dhe i njejti u pranua nga të gjitha vendet anëtare të Unionit. Bullgaria e hoqi veton, ndërsa vendi ynë ende është në procesin konsultativ për të pranuar propozimin francez, megjithëse nga pushteti tashmë disa herë janë deklaruar se ky propozim është i pranueshëm.

Emine Ismaili /SHENJA/