(VIDEO) LSM bën thirrje për protestë masive më 14 mars
Të gjithë anëtarët e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, punëtorët, si dhe anëtarët e sindikatave të tjera të cilat udhëhiqen nga liderë që nuk luftojnë për pagat e tyre, gjatë konferencës së sotme për media, janë ftuar nga Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Slobodan Trendafilov, të bashkohen të shtunën në një protestë masive në orën 12:05 përpara Shtëpisë së Punëtorëve, për të dërguar një mesazh të ri se pagat, përfshirë pagën minimale, duhet të rriten për të gjithë.
Ai theksoi se punëtorët duhet të luftojnë vetë për të ardhurat e tyre, sepse, siç tha ai, të tjerët nuk do të luftojnë për to. Sipas tij, paga që marrin punëtorët është rezultat i punës, djersës dhe mundit të tyre, dhe jo një dhuratë nga punëdhënësit. Si argument, ai gjithashtu përmendi edhe rritjen e vlerës së shportës minimale të sindikatës me 2,000 denarë në vetëm dy muaj.
Slobodan Trendafilov, Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut
“Rregullimi i propozuar i pagës minimale prej 1,667 denarësh është i pamjaftueshëm në kushtet e rritjes së vazhdueshme të kostos së jetesës. Ata besojnë se punëtorët nuk kënaqen me asgjë ose me thërrime, pavarësisht luksit që u ofroni, u bëj thirrje të gjithë punëtorëve, përfshirë anëtarët e sindikatave të tjera, të bashkohen me ne në protestë”.
Trendafilov theksoi se rreth 160,000 punëtorë në vend, sipas të dhënave nga Zyra e të Ardhurave Publike, jetojnë me një pagë nën kufirin e varfërisë, gjë që, siç tha ai, konfirmon më tej nevojën për një rritje urgjente të pagave minimale dhe të tjerave.
Lidhur me seancën e fundit të Këshillit Ekonomik dhe Social, Trendafilov informoi se Këshilli i Ministrave të Shkencave (SCM) e la seancën për shkak të përpjekjes për të rregulluar pagën minimale vetëm me 1,667 denarë. Trendafilov shtoi se sipas ligjit, paga minimale kërkon një mendim nga Këshilli Ekonomik dhe Social, i cili duhet të përfshijë të gjitha organizatat përfaqësuese të punëtorëve dhe punëdhënësve.
“Kemi një vendim për të kërkuar një pagë minimale prej 600 eurosh dhe të paktën një rritje prej 6,000 denarësh të pagave të të gjithë punëtorëve të tjerë. Pasi Këshilli i Ministrave të Shkencave (SCM) u largua, seanca mbeti pa kuorum, prandaj nuk mund të merrej asnjë vendim. Ne besojmë se paga minimale duhet të rritet në mars. Ata nuk e japin, ne e meritojmë”.
Protesta e së shtunës do të fillojë në orën 12:05 para SSM-së, do të vazhdojë para Parlamentit, pastaj para Dhomës së Tregtisë dhe do të përfundojë para Qeverisë.
Anida Murati /SHENJA/