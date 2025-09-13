(VIDEO) LSDM: VMRO po e lë Shkupin t’i zihet fryma
“Shkupi është mbytur në tym për ditë të tëra. Qytetarët po paguajnë çmimin e paaftësisë së VMRO-DPMNE-së dhe gënjeshtrave me pasurinë e tyre më të çmuar, shëndetin e tyre”, kështu shprehet në një deklaratë për mediat bartësja e listës së këshilltarëve të LSDM-së në Shkup, Katerina Canevska Arsovska. Ajo thotë se ndotja e rëndë nga dy bombat më të mëdha ekologjike në qytet, deponia e Drisllës dhe deponia ilegale e Vardarishtes, po helmojnë banorët e Shkupit, ndërsa sipas tyre, Qeveria e VMRO-DPMNE-së nuk ka lëvizur as gishtin për katër vjet.
Katerina Canevska Arsovska, LSDM
“Dhe katër vjet më parë, kryetarët e komunave të VMRO-DPMNE-së premtonin një fabrikë për përzgjedhjen e mbeturinave në Drisla, premtonin mbylljen dhe zhvendosjen e Vardarishtes, mbulonin dhe peizazhonin. Imagjinoni, premtonin edhe një zonë të gjelbër në Vardarishte. Kanë kaluar katër vjet, dhe VMRO-DPMNE dhe Mickoski nuk kanë bërë asgjë për këtë. Ata i lanë deponitë për të rrezikuar të drejtën e njeriut për shëndet dhe jetë. Deponitë po helmojnë, qeveria është e paaftë ta zgjidhë problemin”.
Tutje ajo tha se edhe mbyllja e deponisë së Drislës për ditë të tëra nuk ka dhënë asnjë rezultat. Sipas Arsovskës, Orce Gjorgjievski, si kryetar i Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale, po ikë nga qytetarët dhe nuk po ndërmerr asnjë veprim.
Katerina Canevska Arsovska, mbajtëse e listës së këshilltarëve të koalicionit në Shkup
“Shkupjanëve nuk u duhen njerëz që fshihen, që nuk kanë zgjidhje dhe nuk po ndërmarrin asnjë veprim, por masa urgjente për rehabilitim të shpejtë, për mbrojtjen e shëndetit dhe zgjidhje afatgjata. VMRO-DPMNE kishte edhe një drejtor të Drislës, Jane Micevski, një njeri pa asnjë përvojë relevante, imagjinoni, një diplomë master në turizëm dhe menaxhim. Deponia e Vardarishtes, siç dihet, është menaxhuar nga kryetarët e komunave të VMRO-DPMNE-së për dekada të tëra”.
Sipas Arsovskës, banorët e Shkupit do t’i japin një ndëshkim VMRO-së në zgjedhjet lokale për politikat e ekocidit që kanë helmuar qytetarët e saj për vite me radhë.
Anida Murati /SHENJA/