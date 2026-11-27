(VIDEO) LSDM: Pronari i “Alta Group” ka kompani edhe në Shkup
Drejtori i “Alta Group”, Davor Macura, i cili është në paraburgim në Beograd ka një kompani në Shkup, kështu thonë nga partia opozitare LSDM. Partia opozitare ka publikuar dokumente nga Regjistri Qendror që pretendon se tregojnë lidhje të Macurës dhe të drejtoreshës së “Alta Group” nga Beogradi, Tatjana Bundalo, me kompani në Maqedoni.
Në një konferencë për shtyp, anëtari i Bordit Ekzekutiv të LSDM, Jon Fërçkoski, tha se rasti me “Alta Bankën” dhe bizneset e lidhura me VMRO-DPMNE-në dhe Partinë Progresive Serbe (SNS) ka dimensione më të gjera se informacioni i publikuar deri më tani. Sipas dokumenteve të paraqitura nga LSDM, Bundalo është pronar i kompanisë “Alta Real Estate” DOOEL Shkup, dhe është gjithashtu i lidhur me “Alta Group” DOOEL Shkup. Ai iu referua gjithashtu raportimeve të mediave në Serbi, sipas të cilave rreth 370 milionë euro thuhet se nuk kanë hyrë kurrë në thesar, por janë regjistruar në mënyrë fiktive.
Jon Fërçkoski, anëtar i Bordit Ekzekutiv të LSDM-së
“Bundalo, së bashku me pronarin e “Alta Bankës”, Davor Macura, dyshohet për krime që lidhen me nxjerrjen e rreth 17 milionë eurove në para të gatshme nga kasaforta e bankës. 370 milionë euro nuk kanë hyrë kurrë në thesar, por janë regjistruar në mënyrë fiktive. Matsuura është anëtar i Bordit Mbikëqyrës të “Alta Banka” AD Bitola dhe ai bleu ZOIL “Makedonija” për 1.7 milionë euro. Dy të arrestuar në Serbi për Alta Banka, dy të lidhur me biznese dhe kompani në Maqedoni”.
Tutje ai pyeti se kush i solli këta biznesmenë në Maqedoni dhe me kë u negociuan marrëveshjet, duke akuzuar VMRO-DPMNE se është e lidhur me bizneset në linjën Shkup-Beograd. Ai gjithashtu tregoi presidentin e Këshillit të Bankës Kombëtare, Trajko Slaveski, i cili deklaroi publikisht se ishte konsultuar me kryeministrin Hristijan Mickoski në lidhje me hyrjen e “Alta Bankas” në Maqedoni. LSDM po pyet pse Prokuroria, si dhe Prokurori Publik i Shtetit Nenad Saveski, nuk po ndërmarrin asnjë veprim dhe nëse kjo po mbron Mickoskin, Slaveskin dhe individë të tjerë të lidhur me rastin.
Anida Murati /SHENJA/